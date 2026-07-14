La historia que España busca repetir: de la racha de finales en la Eurocopa a las coincidencias con Sudáfrica 2010

Los dirigidos por Luis de La Fuente se clasificaron a la final del Mundial 2026 y se ilusionan con repetir el título conseguido hace 16 años. En aquel entonces también llegaban al torneo como vigentes campeones de Europa.

La Selección de España es la primera finalista del Mundial 2026 tras ganarle por 2-0 a Francia en semifinales. El próximo domingo definirá su destino en el MetLife Stadium de Nueva York frente a Argentina o Inglaterra.

Pero la historia de los dirigidos por Luis de La Fuente en esta Copa del Mundo parece un reflejo fiel de Sudáfrica 2010 , cuando España se consagró por primera y única vez como campeona del mundo.

En este torneo han demostrado que la clave de su juego es el control de balón , así le ganaron y bloquearon a los franceses. Un estilo de juego que España empezó a convertir en su marca registrada en 2008 , con Luis Aragonés como técnico. España fiel a sus principios parece repetir el camino, primero ganó la Eurocopa y después el Mundial. En esta edición está tan solo a un paso de lograrlo otra vez.

La Eurocopa del 2008 fue el inicio de la época más gloriosa del fútbol español. Aquel torneo España lo ganó invicta : en fase de grupos le ganó a Rusia, Suecia y Grecia, los últimos campeones.

En cuartos de final el rival fue Italia , la última campeona del mundo. En el tiempo regular y extra ningún equipo logro sacarse ventaja, pero Iker Casillas se convirtió en héroe y atajó dos penales de Daniele De Rossi y Antonio Di Natale para que La Roja se clasifique.

En semifinales volvieron a ganarle a Rusia y en la final superaron a Alemania con un gol de Fernando Torres a los 33 minutos para que España se consagre campeona de Europa después de 44 años. Aquel fue el inicio de un estilo de juego marcado en el control de la pelota que dificultaba a los rivales robar el balón: el famoso tiki-taka.

“Del subcampeón no se acuerda nadie”, les había dicho a sus jugadores Luis Aragonés, el técnico español en 2008, 24 horas antes del cruce ante Alemania. La continuidad de Aragonés en el cargo antes de aquella Eurocopa había sido puesta en duda, pero el entrenador terminó dirigiendo en el certamen europeo y sentando las bases para la España de la próxima Copa del Mundo.

Parece que fue ayer, pero han pasado ya 17 años.



¿Recordáis dónde estabais el 29 de junio de 2008?



¡ESPAÑA LA ! pic.twitter.com/0rephbvB7b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 29, 2025

Otras tres de las cinco finales de España en la Eurocopa fueron en contextos completamente diferentes. La primera fue en 1964 con Franco en un palco del Estadio Santiago Bernabéu contra la Unión Soviética, los rivales vestían de rojo y el local de azul. España se consagró campeona por primera vez tras ganar por 2-1.

El único título que perdió en el último partido fue en 1984 contra Francia. La Roja perdió 2-0 con un tiro libre de Michel Platini y un contraataque de Bruno Bellone.

Luego del Mundial de 2010, España volvió a ganar el torneo europeo en 2012 con un 4-0 ante Italia en la final. Aquel partido el técnico Vicente del Bosque formó un 4-6-0, goleó sin ningún delantero natural.

La Eurocopa de 2024: el comienzo de una nueva ilusión mundialista y la consolidación de un nuevo equipo

En 2024, La Roja hizo historia al consagrarse campeona de la Eurocopa por cuarta vez en su historia y se convirtió en la única selección en ganarla tantas veces. En ese torneo, los dirigidos por Luis de La Fuente fueron superiores a todos sus rivales y ganaron, como en 2008, todos sus partidos. En fase de grupos superó a Croacia, Italia y Albania, en octavos de final a Georgia, en cuartos a Alemania, en semifinales a Francia y en la final le ganó 2-1 a Inglaterra.

La Eurocopa de Berlín fue la consolidación de la selección española actual. Lamine Yamal con 17 años ya empezaba a pisar fuerte en el equipo mayor y otras figuras jóvenes como Nico Williams se abrían paso entre los experimentados como Rodri.

España le ganó 2-1 la final de la Eurocopa 2024 a Inglaterra. @uefaeuro

Sudáfrica 2010 y Estados Unidos, México y Canadá 2026: la historia que España busca repetir

Las similitudes entre el Mundial de 2010 y el de 2026 alertan a los aficionados españoles desde antes que inicie el torneo. La primer coincidencia fue que ambas Copas del Mundo comenzaron un 11 de junio con un partido inaugural entre México y Sudáfrica, hace 16 años había sido en Johannesburgo, en esta edición fue en Ciudad de México.

En el sorteo de Sudáfrica, España quedó en el Grupo H, en el mismo que en esta edición. Y además, en su último partido de la primera ronda el técnico del equipo rival fue en ambas ocasiones Marcelo Bielsa, en 2010 al mando de Chile y este año con la selección uruguaya.

España jugará su segunda final mundialista, la única que jugó, la ganó. @fifamuseum

En el plantel campeón de 2010, había ocho futbolistas del Barcelona: este año conforman la nómina Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal.

Fuera del certamen mundialista, en la previa del de 2010 Barcelona había ganado La Liga, título que repitió en 2026. Y el dato clave: en ambos torneos España llegaba como vigente campeona de Europa y situada en el ranking 2° de la FIFA.

En el transcurso del torneo estas coincidencias se incrementaron y continúan alimentando la ilusión española. En los octavos de final, como si fuera un reflejo del 2010, España eliminó a Portugal por 1-0, mismo resultado, mismo rival, 16 años después.

Los dirigidos por Luis de La Fuente llegaron a la segunda final de un Mundial de su historia, la única que jugaron, la ganaron. Todas las fichas parecen caer del lado de los españoles, pero La Roja todavía debe aguardar el rival entre Argentina o Inglaterra. Uno llega como el campeón del mundo vigente, el otro con la espina de la final de la última Eurocopa.