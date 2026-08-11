Sin Sinner ni Alcaraz, los rivales de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

El torneo definió su cuadro principal con dos raquetas argentinas preclasificadas, seis en la primera ronda y cuatro que van por la clasificación en Ohio, Estados Unidos.

El Masters 1000 de Cincinnati ya definió su cuadro principal para la edición de 2026 que comenzará el 13 de agosto. Sin la presencia de los número 1 y 2 del mundo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz , se disputará el torneo en Ohio que si tendrá entre sus competidores a Novak Djokovic . Hay dos argentinos preclasificados, seis que jugarán la primera ronda, y cuatro que buscarán su lugar desde la clasificación.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry son las únicas dos raquetas argentinas preclasificados a la competencia previa al US Open, ambos debutarán en la segunda ronda. El primero jugará contra el ganador entre Thanasi Kokkinakis y Nuno Borges, mientras que el segundo lo hará frente a Terence Atmane o Marton Fucsovics.

Ambos tenistas en la tarde de este martes consiguieron una victoria histórica: le ganaron a la pareja número 1 de dobles en cuartos de final del Masters 1000 de Montreal y se clasificaron a las semifinales del torneo. Superaron por 6-3 y 6-4 a el finlandés Harri Heliovaara (1°) y el británico Henry Patten (1°) para conseguir así su mejor triunfo en la modalidad de dobles.

En la primera ronda de Cincinnati, Sebastián Báez se cruzará con Grigor Dimitrov , quien es entrenado por David Nalbandian, y de ganar lo aguarda Learner Tien. Thiago Tirante, el argentino que más lejos llegó en singles del último torneo de Montreal , enfrentará a Jan Choinski y si pasa de fase su rival será nada más y nada menos que Novak Djokovic .

Franciso Cerúndolo y Tomás Etcheverry le ganaron a la dupla número 1 del ranking mundial de dobles en cuartos de final del Masters 1000 de Montreal y se clasificaron a semifinales.

Juan Manuel Cerúndolo espera por conocer a su contrincante que se definirá en la qualy, de ganar jugará contra Arthur Rinderknech. Román Burruchaga irá contra Jan-Lennard Struff, y Mariano Navone contra Raphael Collignon. Por último, Camilo Ugo Carabelli se enfrentará a Miomic Kecmanovic.

Los argentinos en la qualy del Masters 1000 de Cincinnati

Dos tenistas en el cuadro femenino y dos en el masculino buscarán su lugar en el cuadro principal de Cincinnati este martes. Francisco Comesaña se está enfrentando al japónes Kei Nishikori, 467º del ránking mundial. Marco Trungelliti jugará ante el austríaco Sebastian Ofner en un encuentro que estaba programado para las 18.05. En caso de que ambos tenistas ganen, habrá un choque de argentinos en la final de la clasificación.

Solana Sierra buscará su lugar en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati desde la qualy frente a la japonesa Aoi Ito. @solana_sierra

Por el lado de las mujeres, Solana Sierra es la sexta preclasificada a la qualy e irá contra con la japonesa Aoi Ito (236º), de ganar ese cruce definirá la clasificación ante la británica Harriet Dart (144º) o la japonesa Moyuka Uchijima (111º).

La rosarina Nadia Podoroska debutará frente a la alemana Ella Seidel (105º) y en caso de avanzar jugará por un lugar en el cuadro principal ante ecuatoriana Emiliana Arango (97º) o la rusa Aliaksandra Sasnovich (141º).

Por qué no juegan el Masters 1000 de Cincinnati ni Sinner ni Alcaraz

“Aunque hemos trabajado mucho con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy listo para competir. Ahora me concentro en mi preparación para el US Open", expresó Jannik Sinner, el número 1 del ranking mundial sobre su ausencia en Cincinnati.

Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.



Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! pic.twitter.com/wYHY94viCE — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026

La página oficial del torneo también confirmó en sus redes sociales la baja del italiano debido a una lesión en su rodilla derecha. “Jannik Sinner se ha retirado del Cincinnati Open debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2024 y con muchas ganas de verte de nuevo el próximo año", expresaron los organizadores del torneo.

Por el otro lado, Carlos Alcaraz, el español que fue finalista junto a Sinner en la última edición, había anunciado que no participaría del torneo el 5 de agosto ya que todavía no se recuperó de una lesión en su muñeca que lo mantiene fuera de las canchas desde abril.