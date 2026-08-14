"Tengo muchas ganas de jugar", el comentario de Novak Djokovic antes de enfrentar a un argentino + Agregar ámbito en









El mejor rankeado del Masters 1000 de Cincinnati, debido a las ausencias de Jannick Sinner y Carlos Alcaraz, anticipó el partido contra Thiago Tirante. Además, afirmó que está en su mejor forma desde hace más de dos años.

Djokovic se enfrentará a Tirante por el Master 1000 de Cincinnati, el último torneo como previa del US Open.

Novak Djokovic volverá a disputar un torneo de tenis después de lo que fue su participación en Wimbledon, en donde quedó eliminado por Jannick Sinner. Después de un mes, el serbio jugará el Masters 1000 de Cincinatti y curiosamente le tocará debutar el sábado a las 13.30 horas contra el argentino Thiago Tirante, top 49 del mundo.

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En la previa del debut, fue consultado sobre cómo se sentía para encarar la competencia: “Quería disputar un torneo antes del US Open. Mi cuerpo ha reaccionado muy bien después de Wimbledon. Creo que no me encontraba tan bien después de un Grand Slam desde hace más de dos años. Estoy saludable y tengo muchas ganas de jugar”, sentenció.

Nole vuelve a las pistas. El US Open, último Grand Slam del año, se disputará en Estados Unidos, mismo país que el torneo en el que debutará este sábado, por lo que la adaptación al clima será fundamental en su preparación. Además, la gran apuesta para él es ganar en Cincinnati, debido a que ni Sinner ni el español Carlos Alcaraz estarán presentes al estar lesionados, por lo que es una ventana muy grande para conseguir un nuevo título.

Su última vez en este torneo fue en 2023, cuando le ganó la final a Alcaraz por 5-7, 7-6 (7) y 7-6 (4) en casi cuatro horas. Ante esto, Nole dijo: “La última vez que estuve aquí gané el título contra Carlos. Aquella final fue uno de los partidos al mejor de tres sets más épicos de los que he formado parte. Una auténtica montaña rusa muy emocionante. Todo se decidió en pocos puntos", aseguró con emoción de volver a participar.

Cómo llega Tirante Tirante, por su parte, debutó en el torneo el jueves por la mañana, en donde sufrió muchísimo desde lo físico. Le ganó Jan Choinski (77°) por 7-6(9), 6-7(7) y 7-6(4), tras dos horas y 56 minutos de competencia. Además, será el primer enfrentamiento contra Djokovic desde que es profesional.

Tirante en busca de una victoria histórica para el tenis argentino. ATP Lo curioso del argentino es que ya se enfrentó a jugadores del top 10 del ranking ATP en tres oportunidades y no perdió nunca. La primera vez fue contra Andrey Rublev (8º), en el ATP de Bastad 2024; la segunda frente a Ben Shelton (9°), en los cuartos de final del ATP de Houston 2026; y la más reciente en la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá, en donde le ganó a Taylor Fritz (8º).