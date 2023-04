La insólita declaración del representante de Villa contra la denunciante

Riep dijo que en plena pandemia supo de la crisis de pareja que tenían Villa y Cortés, porque hablaba con él a diario, más allá de las cuestiones laborales y que él empezó a gestionar un lugar para que algunos de los dos se vaya de la casa que compartían.

sebastian villa cortes.jpg

Incluso, dijo que Cortés lo llamó a él pidiéndole que interceda para que Villa le pagara un vuelo privado a Colombia, "porque se quería ir".

En ese contexto, fue que Cortés intentó impedir que Villa se fuera. Finalmente, el jugador de Boca ese 27 de abril del 2020 se fue a vivir al departamento de su compatriota Juan Fernando Quintero.

"Al rato, me llama Sebastián y me dice cumplió lo que me había dicho, que me iba a destruir, estas cosas no son mías, jamás la toque, no le hice nada, mira Instagram", recordó que le dijo.

Me dijo que "jamás" la tocó y que "nunca" le había pegado. El testigo indicó que, por lo que se veía desde afuera, "no era una relación muy seria" y que Cortés "parecía que había apostado todo a tener un futuro" porque se vino de Colombia dejando a una hija allá.

Las declaraciones de una perito y una psicóloga que complican a Sebastián Villa

Una de las peritos que atendió a la expareja del futbolista ratificó en el juicio que la vio con lesiones en el cuerpo y recordó que la denunciante “sentía miedo, estaba nerviosa y muy compungida”. Además, contó sobre las situaciones de violencia que sufrió por parte de Villa: “Mostraba moretones en los brazos y tenía algo en la cara”, aseguró.

"¿Usted evaluó el grado de peligrosidad que afrontaba la víctima? Si lo hizo, ¿cuál era?”, preguntó la fiscalía. “Alto” fue la respuesta.

Como si fuera poco, una psicóloga que se encarga de la asistencia de casos de violencia de género para el Ministerio Público Fiscal de la provincia también declaró en contra del futbolista de Boca.