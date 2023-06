La Selección se entrenó a puertas cerradas en Indonesia

En relación al posible equipo, Scaloni no dio indicios hasta ahora aunque se sabe que todos sumarán minutos y se aguardará por un once alternativo en relación al que le ganó a Australia (2-0) el pasado jueves en Beijing. Por eso no sorprendería ver un nuevo sistema táctico como 4-4-2 con un nuevo arquero y otras seis variantes como mínimo (Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso son tres confirmados desde el inicio).