Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina

Un hincha argentino necesita en promedio 10 salarios netos para asistir a los tres partidos de fase de grupos que se disputarán en Estados Unidos.

Faltan solo 41 días para que arranque el Mundial de fútbol y los datos de las agencias indican que una oleada de argentinos seguirá a la Selección Argentina en Estados Unidos.

La demanda viene firme y se espera que crezca en las próximas semanas. "A esta altura observamos un buen nivel de consultas sobre paquetes y servicios turísticos y consideramos que el mes de mayo será clave para que, quienes pueden organizarse para vivir este acontecimiento en primera persona, puedan concretar sus compras", sostuvo Gustavo Bondoni, CMO de Tije Travel. "Con más conectividad con Estados Unidos, auguramos un buen caudal de argentinos alentando a la Selección. Asimismo, en el segmento corporativo también se observa demanda de aquellos que aprovechan esta acción como incentivo y acciones de marketing con equipos, clientes, aliados, etc", agregó.

Por su parte, Carlos Nuñez , Director Ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE), resaltó la importancia de la frecuencia aérea para este evento. "El Mundial de Fútbol es un evento muy especial sobre todo para los argentinos. En particular, éste que durará 40 días y que se lleva a cabo en un destino donde Argentina tiene muchos vuelos directos, actualmente hay más de 100, y mucha conectividad con Estados Unidos, sin contar los que pueden tomarse desde países limítrofes y sumado a que seguramente, aunque no está al momento confirmado, para junio y julio se agreguen algunos vuelos especiales más".

Precios para viajar

Varias compañías ofrecen paquetes para distintos perfiles: desde experiencias completas en fase de grupos hasta combinaciones con instancias eliminatorias.

Según la agencia oficial Modo Vuela, un paquete para los tres partidos de la fase de grupos en Dallas y Kansas, que incluye vuelo internacional, 13 noches de alojamiento en hoteles 3 o 4 estrellas, entradas, traslados y asistencia al viajero, alcanza los u$s13.990.

En tanto, una alternativa más económica sin pasajes aéreos, que contempla el tercer partido de la fase de grupos más el de 16avos, con 8 noches de alojamiento y entradas incluidas, se ofrece desde u$s7.990. A eso, resta sumarle el aéreo.

El gasto real y la brecha de ingresos

En la misma línea, un informe de Naranja X, basado en datos de Focus Market, estimó que un hincha promedio necesitará alrededor de u$s7.850 para asistir a los tres partidos de la fase de grupos. El cálculo incluye entradas (u$s840), alojamiento por 10 noches (u$s4.100), alimentación y gastos varios (u$s1.610) y traslados internos (entre u$s1.300 y u$s1.450). Si a eso se le suman los vuelos, la cifra final se acerca a los u$s10.000.

El análisis también expone una fuerte desigualdad en el acceso. Mientras que un ciudadano europeo puede cubrir el viaje con menos de tres salarios promedio, un argentino necesita cerca de 10 sueldos netos.

“El costo total de asistir a la fase de grupos, incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos- se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro. En consecuencia, la copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales”, analizó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

A esto se suma una tendencia de fondo: el precio promedio de las entradas aumentó más de 1.200% desde el Mundial de 1994, según Focus Market. Para 2026, se proyecta un valor medio de u$s3.395, con tickets que pueden duplicarse o triplicarse en reventa.

“La copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global. Con entradas que van desde u$s120 en fase inicial hasta cerca de u$s11.000 para la final, e incluso cifras mucho mayores en reventa, el evento se posiciona como el más costoso de la historia. A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según demanda, elevando aún más las barreras de acceso. Esto implica un cambio claro en el perfil donde deja de ser un espacio masivo y popular para transformarse en un bien de consumo de alto poder adquisitivo”, agregó Di Pace.

Alojamiento

Quienes compren un paquete oficial a través de las agencias autorizadas tendrán un lugar asegurado en un hotel. Pero, quienes planeen el viaje por su cuenta pueden alquilar un departamento o casa en algunas de las ciudades sedes del mundial.

En este sentido, hay muchas familias o grupos de amigos planeando alquilar casas enteras para compartir gastos. Dallas, una ciudad donde Argentina disputará dos partidos en la fase de grupos, es muy buscada para este tipo de alquileres. Los precios para alquilar una casa con pileta en Dallas durante la semana del 20 al 27 de junio oscilan entre los u$s3.000 a los u$12.000, dependiendo de la ubicación, la cercanía al estadio, la capacidad y las comodidades. En la mayoría de los casos, se trata de propiedades pensadas para entre 6 y 10 personas.

En tanto, se consiguen departamentos de 1 dormitorio desde u$s1.800 a u$s2.500 por semana, departamentos de 2 dormitorios entre u$s2.800 a u$s4.500 y departamentos premium o céntricos pueden superar los u$s5.000. Se espera que estos precios suban a medida que se acerque la fecha y quede menos disponibilidad.