La eliminación del “Millonario” lo dejó sin chances de clasificar directamente a fase de grupos y ahora depende de los demás.

La última chance que le queda a River para meterse en la Copa Libertadores 2026

Tras la eliminación de River en los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing por 3-2, el “Millonario” ya no tiene chances de clasificar por cuenta propia a la Copa Libertadores y ahora depende de otros para tan solamente llegar al Repechaje de la Libertadores.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo perdió una de las vías más accesibles para entrar al certamen continental, ya que al ser derrotado por la “Academia”, finalizó su año y ahora depende de los demás.

La sorpresiva eliminación de Rosario Central a manos de Estudiantes de La Plata alteró el escenario de clasificación y dejó al conjunto de Núñez con menos margen en la recta final del año.

Boca y Rosario Central ya tienen su lugar asegurado en la fase de grupos, mientras que Argentinos Juniors se metió en el Repechaje gracias a su ubicación en la tabla anual. El conjunto de Ariel Holan podía liberar un cupo en caso de consagrarse campeón, una posibilidad que ya no está en juego.

Boca, Argentinos Juniors o Lanús podrían liberar un cupo si se coronan campeones del Clausura . En ese caso, el conjunto de Núñez ingresaría a la fase inicial del torneo continental al ocupar el tercer puesto del Repechaje en la Tabla anual.

El caso de Lanús es particular: tras ganar la Copa Sudamericana, ya tiene su boleto a la próxima Libertadores y, si también conquista el Clausura, liberaría su plaza y arrastraría directamente a River.

A su vez, Boca y Argentinos Juniors se enfrentan en los cuartos de final, por lo que una de esas vías ya se anularía y las chances siguen bajando poco a poco, por lo que hasta el momento solo tiene dos opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Con menos margen y más calculadora, River aún mantiene vivas varias posibilidades y mantiene las esperanzas intactas para proyectar un 2026 jugando la mayor competencia continental.