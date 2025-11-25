Marcelo Gallardo habló de un "año totalmente negativo" y confirmó su continuidad para 2026

Tras una nueva eliminación insólita, el entrenador de River dio la cara en conferencia de prensa y fue autocrítico sobre un 2025 para el olvido. Además, confirmó que seguirá en el cargo el año que viene.

El entrenador de River , Marcelo Gallardo , lamentó la derrota ante Racing por 3-2, que significó su eliminatoria en los octavos de final del Torneo Clausura , y afirmó que la caída “puede ser una consecuencia de lo que fue el último trimestre” .

Además, el DT comentó que se les hizo “muy difícil” sostenerse "como equipo” y que se va “desilusionado” por la diferencia entre el principio del año y el final.

Con la derrota, River quedó afuera en la primera instancia eliminatoria y perdió una gran chance de jugar la Copa Libertadores 2026 , por lo que ahora deberá esperar que Boca o Argentinos Juniors sean campeones del Clausura, para poder jugar la instancia previa del certamen continental.

Autocrítico luego de un final de año pésimo y asumiéndose como el “primer responsable” , Gallardo aseguró que a partir de este martes comenzará a trabajar en la reestructuración del plantel de primera y en diagramar la pretemporada.

“Es una situación incómoda y hay que hacerse cargo” , comentó el DT, que hubiese querido llegar al final del año “con objetivos en juego” y contó que se va a tomar unos días para “reflexionar y revisar qué cambiar para que esto no termine así”.

"SI ALGUNO ESTÁ ESPERANDO QUE YO LE ESCAPE A ESTE MOMENTO, ESTÁ TOTALMENTE EQUIVOCADO. VOY A DAR LA CARA, COMO TIENE QUE SER Y ME LO HE GANADO"



Desde la eliminación frente a Palmeiras por Copa Libertadores, quedó afuera de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, perdió el Superclásico frente a Boca, consiguió la peor racha de derrotas consecutivas en el Monumental de la historia. Y ayer volvió a quedar eliminado de un certamen.

En cuanto a los ingresos de los mediocampistas Matías Galarza Fonda y Juan Portillo, que saltaron al campo con el partido en ventaja por 2-1, el entrenador de 49 años explicó sus ingresos poniendo el foco en que son “dos jugadores jóvenes y frescos que entraban para reemplazar a dos experimentados” y les quitó responsabilidad en la remontada del rival, ya que Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los volantes reemplazados, “ya estaban pidiendo el cambio por lo dinámico que era el partido”.

“Seguramente he fallado y soy muy autocrítico”, volvió a reconocer el DT, quien de todas formas aclaró que no se va a “desnudar delante de todos” ya que su procesión es interna y recordó: “Soy responsable cuando las cosas no salen, pero cuando salen suelo serlo también. Lo asumo como año malo en mi carrera, pero también tuve años buenos”.

"No le voy a escapar a este momento, voy a dar la cara como tiene que ser, como me lo he ganado y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana", aseguró Gallardo sacando pecho por lo conseguido en el pasado.

Por último, Gallardo lamentó la falta de “fuerza mental y futbolística” luego de la derrota con Palmeiras por Copa Libertadores y opinó que deben “descomprimir”, debido a que “las cabezas están demasiado cargadas y eso hace que todo cueste más”, sentenciando: “Este fue un año en el que fallamos, y en lo que viene no debemos fallar”.