Gustavo Costas volvió a arremeter contra River: "Nos lastimó mucho"







El director técnico de Racing se hizo presente en el décimo aniversario de la filial de la "Academia" en Luján y disparó contra el "Millonario".

Gustavo Costas volvió a arremeter contra River: "Nos lastimó mucho"

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, disparó contra River al asegurar que “nos lastimó mucho” con respecto a la polémica generada en torno al pase de Maximiliano Salas desde la "Academia" al conjunto "Millonario".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director técnico de 62 años se hizo presente en el festejo del décimo aniversario de la filial del club en Luján y, al momento de tomar la palabra, apuntó indirectamente contra el combinado de Núñez.

Allí, Costas volvió a insistir en la necesidad de unión de los hinchas del elenco albiceleste con el equipo. "No nos dejemos dividir. Empezamos a estar mal este año ya cuando el otro club que no quiero nombrar, que no es el de al lado (Independiente), nos lastimó mucho en la pretemporada. Nos dividieron, empezamos con este, el otro, puteaban a un jugador y nosotros no nos tenemos que dividir. Tenemos que estar juntos, porque lo más importante es el escudo", soltó y desató la polémica.

En cuestión de horas, los comentarios del video compartido en redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios simpatizantes de ambos equipos y se volvió a reactivar la polémica. River ejecutó la clausula de recisión de 8.5M de dólares para hacerse con los servicios del delantero, situación que molestó en el entorno racinguista.