Duelos definidos para octavos de final: Racing-River confirmado y Boca recibirá a Talleres

Ya están los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana, además de la confirmación del clásico entre la Academia y el Millonario.

Racing - River, Rosario Central - Estudiantes y Vélez - Argentinos Juniors, los partidos más atractivos de la segunda fase del Torneo Clausura 2025.

Con todos los partidos de la Zona A disputados, quedaron definidos 6 de los 8 cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro destacado del próximo fin de semana será entre Racing y River, que se jugará en el Presidente Perón, pero a puertas cerradas. También se confirmaron todos los clasificados a copas internacionales, con la destacada ausencia del Millonario en la Libertadores del 2026 , aunque todavía tiene chances de entrar. Por su parte, Boca jugará contra Talleres de Córdoba, último clasificado de la Zona B.

En lo ya confirmado, Vélez recibirá en el José Amalfitani a Argentinos Juniors; Lanús y Tigre se medirán en La Fortaleza; y por último de ese lado del cuadro, Racing y River jugarán en el Cilindro sin público, debido a la resolución de A.Pre.Vi.De. por el recibimiento con pirotecnia y bengalas ante Flamengo, en semifinales Libertadores.

Por otra parte, Rosario Central recibirá a Estudiantes de La Plata, Central Córdoba hará lo propio en Santiago del Estero ante San Lorenzo y Riestra enfrentará a Barracas Central. Finalmente, Unión de Santa Fe jugará de local ante Gimnasia y Esgrima de la Plata.

A la Copa Libertadores entraron directamente Rosario Central y Boca , junto con Argentinos Juniors, que jugará la fase 2, la misma instancia en la que el Xeneize quedó eliminado contra Alianza Lima en febrero.

En la Sudamericana, River terminó cuarto y es el primero en ingresar a esa Copa, aunque podría saltar a la Libertadores si obtiene el Clausura, o si Boca, Central o Argentinos salen campeones y liberan cupos. Detrás del Millonario aparece Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús (que debe disputar la final de Sudamericana) y Tigre.

Qué debe ocurrir para que Barracas Central ingrese a Copa Sudamericana

Por último, es muy probable que Barracas Central dispute un torneo internacional en 2026.

De los 16 clasificados a la próxima fase del Clausura, nueve beneficiarían al equipo de Matías Tapia, ya que son los mismos que ya entraron a copas por tabla. Si bien no hay garantías de que alguno de ellos salga campeón, por la capacidad de esos equipos, es lo más probable. Además, Lanús debe enfrentar a Atlético Mineiro por la final de la Sudamericana, lo que también podría liberar un cupo y permitir que “El Guapo” acceda al plano internacional por primera vez en su historia.

Qué debe ocurrir para que Independiente ingrese a Copa Sudamericana

Si Lanús conquista la Sudamericana y el Clausura, o solo la Copa, y alguno entre Boca, Central, Argentinos, River, Racing, Riestra, San Lorenzo o Tigre se queda con el título local, el siguiente en entrar a "La Gran Conquista" sería Independiente, hoy dos puntos por debajo de Barracas en la Anual.