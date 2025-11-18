Pese a su floja campaña en la fase regular del Clausura, River se consiguió clasificar a octavos de final. El "Millonario" terminó 6° en su zona con 22 puntos, y ahora tendrá que jugar contra Racing en condición de visitante, ya que fue 3° en su grupo.
Pese a la sanción, Racing recibiría a River con hinchas en su estadio: el motivo detrás de la decisión
La Aprevide se reunirá con dirigentes de Racing y la AFA para determinar si podrá haber hinchas en el estadio en el clásico ante River.
-
Duelos definidos para octavos de final: Racing-River confirmado y Boca recibirá a Talleres
-
Gustavo Costas volvió a arremeter contra River: "Nos lastimó mucho"
El partido se jugará en el Cilindro de Avellaneda, sobre el cual pesa una sanción de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) tras el recibimiento que realizó la hinchada de la "Academia" en las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo.
River vs Racing contará con público local: los motivos detrás de la decisión
El castigo fue de tres partidos y de momento solo se cumplió uno, que fue en la victoria de Racing por 1-0 sobre Defensa y Justicia el pasado 8 de noviembre.
Sin embargo, para este clásico de octavos de final del Torneo Clausura, Racing podría contar con sus hinchas pese a la sanción. En cuestión, Aprevide levantaría la misma a modo de amnistía y para que se brinde un mejor espectáculo.
Así, se habilitaría la mayor parte del estadio con alguna tribuna cerrada y se permituría el acceso de hinchas sin banderas, bombos y otros elementos musicales.
El cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura
Sábado 22/11:
- Vélez – Argentinos Juniors a las 20
- Central Córdoba (SdE) – San Lorenzo a las 22
Domingo 23/11:
- Rosario Central – Estudiantes de La Plata a las 17:30
- Boca – Talleres de Córdoba a las 20
Lunes 24/11:
- Deportivo Riestra – Barracas Central a las 17
- Racing – River a las 19:30
- Unión de Santa Fe – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 22
Miércoles 26/11:
- Lanús – Tigre a las 21:30
Dejá tu comentario