25 de noviembre 2025 - 09:32

Los mejores memes de la eliminación de Racing a River en el Torneo Clausura

La academia venció al equipo dirigido por Marcelo Gallardo tras un intenso partido. El triunfo agónico lo colocó en los cuartos del final del campeonato.

Racing venció a River por 3 a 2.

X

La jornada comenzó con un golpe tempranero: a los 3 minutos, Santiago Solari conectó de cabeza un centro preciso de Gabriel Rojas y abrió el marcador. La reacción del millonario no tardó, con un intento lejano de Marcos Acuña que controló Facundo Cambeses, seguido de un tiro de Maximiliano Salas que salió ancho.

Informate más

Cómo fue el partido

Los acercamientos más peligrosos del conjunto de Marcelo Gallardo llegaron en una doble situación: remates potentes de Sebastián Driussi y Ignacio Fernández, ambos contenidos por el arquero académico. Aunque Thiago Acosta condujo varios avances en campo rival, River no volvió a generar peligro serio antes del descanso.

Del otro lado, Gabriel Rojas volvió a estar cerca con un tiro libre que se perdió por encima del travesaño defendido por Franco Armani, mientras que un cabezazo de Tomás Conechny salió apenas desviado. Más tarde, un nuevo tiro libre ejecutado por Agustín Almendra obligó al arquero riverplatense a intervenir con solvencia.

La remontada de River comenzó con el descuento de Ian Subiabre, y minutos después se concretó la vuelta del resultado gracias a Juan Fernando Quintero, que definió con precisión para el 2 a 1 parcial. La respuesta de Racing no tardó: un infortunado gol en contra de Lucas Martínez Quarta niveló el tanteador.

Cuando el encuentro transitaba los últimos instantes del tiempo agregado, apareció Gastón Martirena para empujar la pelota al gol y desatar la euforia académica, sellando el 3 a 2 definitivo que dejó a River nuevamente golpeado.

Los memes de la eliminación de River ante Racing

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la nueva eliminación de River y se colmaron de memes sobre el partido.

Meme Racing River 1
Memes Racing River 2
Memes Racing River 4
Memes Racing River 5
Memes Racing River 6
Memes Racing River 7
Memes Racing River 8
Memes Racing River 9
Memes Racing River 10
Memes Racing River 11
Memes Racing River 12
Memes Racing River 18
Memes Racing River 13
Memes Racin River 14
Memes Racing River 15
Memes Racing River 16
Memes Racing River 17
Memes Racing River 19
Memes Racing River 20

