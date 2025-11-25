Los mejores memes de la eliminación de Racing a River en el Torneo Clausura + Seguir en









La academia venció al equipo dirigido por Marcelo Gallardo tras un intenso partido. El triunfo agónico lo colocó en los cuartos del final del campeonato.

Racing venció a River por 3 a 2. X

Con un gol decisivo en los minutos finales, Racing volvió a golpear a River y selló un triunfo por 3 a 2 que lo llevó a los cuartos de final del torneo local. El equipo de Gustavo Costas ahora aguarda al ganador del cruce entre Lanús y Tigre.

La jornada comenzó con un golpe tempranero: a los 3 minutos, Santiago Solari conectó de cabeza un centro preciso de Gabriel Rojas y abrió el marcador. La reacción del millonario no tardó, con un intento lejano de Marcos Acuña que controló Facundo Cambeses, seguido de un tiro de Maximiliano Salas que salió ancho.

Cómo fue el partido Los acercamientos más peligrosos del conjunto de Marcelo Gallardo llegaron en una doble situación: remates potentes de Sebastián Driussi y Ignacio Fernández, ambos contenidos por el arquero académico. Aunque Thiago Acosta condujo varios avances en campo rival, River no volvió a generar peligro serio antes del descanso.

Del otro lado, Gabriel Rojas volvió a estar cerca con un tiro libre que se perdió por encima del travesaño defendido por Franco Armani, mientras que un cabezazo de Tomás Conechny salió apenas desviado. Más tarde, un nuevo tiro libre ejecutado por Agustín Almendra obligó al arquero riverplatense a intervenir con solvencia.

La remontada de River comenzó con el descuento de Ian Subiabre, y minutos después se concretó la vuelta del resultado gracias a Juan Fernando Quintero, que definió con precisión para el 2 a 1 parcial. La respuesta de Racing no tardó: un infortunado gol en contra de Lucas Martínez Quarta niveló el tanteador.

Cuando el encuentro transitaba los últimos instantes del tiempo agregado, apareció Gastón Martirena para empujar la pelota al gol y desatar la euforia académica, sellando el 3 a 2 definitivo que dejó a River nuevamente golpeado. Los memes de la eliminación de River ante Racing Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la nueva eliminación de River y se colmaron de memes sobre el partido. Meme Racing River 1 Memes Racing River 2 Memes Racing River 4 Memes Racing River 5 Memes Racing River 6 Memes Racing River 7 Memes Racing River 8 Memes Racing River 9 Memes Racing River 10 Memes Racing River 11 Memes Racing River 12 Memes Racing River 18 Memes Racing River 13 Memes Racin River 14 Memes Racing River 15 Memes Racing River 16 Memes Racing River 17 Memes Racing River 19 Memes Racing River 20