Lammens le puso un freno a la vuelta del fútbol

Estamos convencidos de que debemos ir hacia un modelo de país aún más federal, como plantea nuestro presidente @alferdezok. Con ese objetivo, llevamos adelante el primer encuentro del Gabinete de Promoción Federal, donde analizamos diferentes políticas públicas. Entre ellas, las medidas para incentivar el turismo en cada región y los programas para llegar a los clubes de todo el territorio. Vamos a seguir trabajando articuladamente entre todas las áreas para fortalecer las economías locales en la próxima etapa. #ArgentinaUnida