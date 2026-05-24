Mundial 2026: Irán muda su concentración a México por problemas con las visas para entrar a EEUU

La selección iraní instalará su base en Tijuana para facilitar la logística y evitar complicaciones migratorias antes del Mundial 2026.

La Federación de Irán confirmó que la selección dejará de concentrarse en Arizona y trasladará su base del Mundial 2026 a Tijuana, México, luego de que FIFA aprobara el pedido para evitar problemas vinculados a los visados de ingreso a Estados Unidos . Aun así, el equipo deberá disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

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A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, la selección iraní recibió la autorización oficial para modificar su lugar de concentración. En un principio, el plantel tenía previsto instalarse en Tucson, Arizona , pero finalmente se alojará en Tijuana , una ciudad elegida por su cercanía con Los Ángeles y por las dificultades migratorias derivadas del actual contexto político.

El anuncio fue realizado por Mehdi Taj , presidente de la Federación Iraní, quien explicó que la decisión se tomó después de varias reuniones con autoridades de FIFA. “Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA, nuestra solicitud ha sido aceptada. Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico ”, declaró.

Mehdi Taj aseguró que la mudanza representa una “ventaja considerable” para la logística del equipo.

El dirigente también remarcó que el cambio permitirá reducir gran parte de los inconvenientes vinculados a la documentación para ingresar a Estados Unidos. “Gracias a esta medida, el problema de los visados quedará en gran parte resuelto”, agregó.

Persisten las dudas para jugar en EEUU

Pese al traslado a México, la selección iraní todavía enfrenta incertidumbre respecto a la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos durante la competencia. El equipo deberá disputar sus encuentros de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, ciudades ubicadas en territorio estadounidense.

Irán debutará el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego jugará contra Bélgica, nuevamente en esa ciudad, el 21 de junio. Finalmente cerrará su participación en el grupo el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

Desde la Federación iraní reconocieron que la situación migratoria continúa siendo una preocupación. El vicepresidente del organismo, Mehdi Mohammad Nabi, admitió días atrás que no existe “la certeza de que todos los jugadores y el personal recibirán sus visados para Estados Unidos”, aunque manifestó confianza en lograr una resolución favorable.

selección de irán La selección iraní realiza actualmente su preparación para el Mundial en Turquía.

Tijuana aparece como una solución logística

Además del aspecto migratorio, la Federación iraní destacó las ventajas geográficas de instalarse en Tijuana. Según explicó Mehdi Taj, los traslados hacia Los Ángeles serán considerablemente más cortos que desde Arizona.

“El trayecto para nuestros dos partidos en Los Ángeles solo lleva 55 minutos en avión, lo cual es muy corto en comparación con Tucson, en Arizona. Es una ventaja considerable”, señaló el dirigente.

Taj también explicó que el ingreso del equipo a México podría facilitar futuros desplazamientos aéreos. “Este problema se resolverá pronto, ya que el equipo entrará en México. Quizá podamos tomar un vuelo privado con Iran Air”, afirmó.

Mientras tanto, la selección iraní continúa su preparación en Turquía, donde los jugadores y dirigentes avanzan con las gestiones migratorias necesarias para participar del Mundial que comenzará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.