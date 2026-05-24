Diego Milito rompió el silencio y explicó por qué decidió terminar el ciclo de Gustavo Costas en Racing

El presidente de Racing asumió responsabilidades por el flojo semestre, habló del desgaste del plantel y contó cómo fue la charla final con Gustavo Costas.

Diego Milito aseguró que la salida de Gustavo Costas se debió a “motivos estrictamente deportivos”.

Diego Milito confirmó este sábado que Racing decidió finalizar el ciclo de Gustavo Costas después de una profunda evaluación futbolística y anímica del equipo. El presidente de la Academia habló en conferencia de prensa, asumió responsabilidades por el mal semestre y aseguró que tanto él como el entrenador entendían que el plantel “necesitaba un cambio de aire”.

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La salida de Costas generó un fuerte impacto en el mundo Racing por tratarse de un técnico identificado con el club y que venía de conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2026 . Sin embargo, la eliminación ante Caracas y la irregularidad del equipo terminaron inclinando la balanza.

El presidente de la Academia insistió varias veces en que “el plantel necesita un cambio de aire”.

El mandatario académico dio detalles del encuentro que mantuvo con el entrenador en las oficinas del Cilindro y remarcó que la decisión fue consensuada desde lo futbolístico.

“ Tuvimos una charla con Gustavo muy sincera, muy profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo ”, explicó Milito durante la conferencia.

El presidente también negó que la salida se haya producido en malos términos y expresó el dolor personal que le generó tomar esa determinación. “Duelo mucho porque es Gustavo, con quien tengo una excelente relación y con quién siempre estuve cerca”, sostuvo.

image.png Milito negó que la salida del entrenador haya sido conflictiva y afirmó que ambos coincidían en el desgaste del ciclo.

Además, respondió a las versiones que señalaban que Costas había sido despedido de manera abrupta. “Me sorprendió que dijeran que lo había echado y lo hablé con él. Estamos dolidos”, afirmó.

El flojo presente deportivo aceleró la decisión

Milito reconoció que el semestre de Racing estuvo lejos de las expectativas y asumió parte de la responsabilidad institucional por el momento del equipo.

“Es un semestre malo. Somos todos responsables, y yo en primer lugar”, declaró el exdelantero de la Selección argentina.

A lo largo de la conferencia repitió varias veces la misma idea: “Este plantel necesita un cambio de aire”. Para la dirigencia, el desgaste futbolístico y emocional ya afectaba el rendimiento colectivo y hacía difícil sostener el proyecto.

El dirigente también recordó el impacto que tuvo en el grupo la salida de Marcelo Gallardo de River, aunque aclaró que Racing logró sobreponerse a distintas dificultades internas durante los últimos meses.

nardoni racing La eliminación de la Copa Sudamericana ante Caracas terminó de acelerar la decisión de Racing.

La cuestión económica y el futuro del club

Otro de los temas abordados fue la rescisión del contrato de Costas, que tenía vínculo vigente con Racing hasta 2028. Milito aseguró que el entrenador mostró predisposición para resolver la situación sin conflictos.

“Costas dijo que no iba a haber problemas para arreglar la desvinculación por los dos años y medio de contrato que quedaban”, reveló.

También confirmó que el DT había solicitado refuerzos para afrontar la segunda parte de la temporada, aunque admitió que el contexto financiero no era sencillo. “Él sentía que había que traer refuerzos, pero no es una situación fácil”, señaló.

Mientras la dirigencia define al próximo entrenador, Chirola Romero y Luli Agüed estarán al frente del plantel profesional de manera interina.

diego milito Según confirmó Milito, Chirola Romero y Luli Agüed dirigirán de manera interina mientras Racing busca nuevo entrenador.

Racing busca reacomodarse tras un semestre turbulento

La salida de Gustavo Costas marca el final de uno de los ciclos más emotivos de los últimos años en Racing. Más allá de los títulos obtenidos, el desgaste futbolístico, los malos resultados recientes y el golpe de la eliminación internacional terminaron precipitando una decisión que parecía lejana hace apenas unos meses.

Ahora, la dirigencia encabezada por Milito intentará encontrar rápidamente un nuevo rumbo deportivo para evitar que la crisis futbolística se profundice en Avellaneda.