Lando Norris pidió una sanción para Franco Colapinto, recibió insultos y Alpine condenó los ataques en redes

El británico había pedido una fecha de suspensión para el argentino por el choque en Azerbaiyán. Verstappen rechazó esa posibilidad y reclamó comprensión.

Alpine repudió los insultos y mensajes de odio que recibió Lando Norris en las redes sociales después de que el campeón mundial reclamara una sanción para Franco Colapinto por el accidente ocurrido durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán, que terminó con el abandono del argentino, Pierre Gasly y el piloto de McLaren.

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La reacción de los seguidores llegó después de las fuertes declaraciones del británico contra Colapinto. Norris pidió que la FIA suspenda por una carrera al piloto de Alpine por la maniobra en la curva 1 del circuito de Bakú: “Me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”.

Tras la escalada de mensajes contra los pilotos involucrados, Alpine publicó un comunicado para condenar los ataques en las plataformas digitales , tanto contra integrantes de su escudería como contra miembros de otros equipos de la Fórmula 1.

“Como equipo, sentimos que es necesario hablar una vez más sobre el odio y el abuso en online tras el Gran Premio de Azerbaiyán”, comenzó el equipo francés, que remarcó que “los errores ocurren cuando se corre al límite” y sostuvo que “nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”.

La escudería aclaró además que su postura no apunta contra una hinchada en particular: “Condenar el abuso en las redes sociales no está dirigido a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto, esto es universal y debe ser señalado y reconocido por todos los fanáticos del deporte”, expresó.

Alpine aseguró que continuará trabajando junto con la Fórmula 1, la FIA y el resto de los actores del campeonato para buscar mecanismos contra el abuso online y promover una rivalidad deportiva saludable.

Qué pasó entre Colapinto, Gasly y Norris en Azerbaiyán

El episodio que desató la polémica ocurrió luego del accidente de Alex Albon. Durante el relanzamiento posterior al Safety Car, Colapinto llegó pasado a la curva 1 y chocó contra Gasly, cuyo Alpine terminó impactando también contra el McLaren de Norris. Los tres quedaron fuera de competencia.

Las críticas del británico provocaron una reacción inmediata en las redes sociales, donde recibió recriminaciones, insultos y comentarios homofóbicos. Algunos usuarios incluso hicieron referencias a la semifinal del último Mundial de fútbol, en la que Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

Verstappen rechazó una suspensión para Colapinto

A diferencia de Norris, Max Verstappen consideró excesiva una eventual suspensión y pidió contemplar que este tipo de errores pueden ocurrir durante una carrera.

“Si el piloto es consciente de lo que hizo y se disculpa... son cosas que suceden por un pequeño error o un error de juicio”, señaló el neerlandés. Y agregó: “Sí, es un poco desafortunado que involucre a tantos coches. Pero, lamentablemente, es algo que pasa y no es agradable para cualquier involucrado, pero como dijo George [Russell], creo que la suspensión de una carrera es un poco demasiado”.

Pablo Quirno también cruzó a Norris

La controversia llegó incluso al Gobierno argentino. El canciller Pablo Quirno cuestionó al británico en las redes sociales y recordó el accidente que protagonizó con su compañero Oscar Piastri en el Gran Premio de Canadá de 2025.

Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025.



Ah, no…cierto. pic.twitter.com/fiTYyTccn7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 26, 2026

“Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025. Ah, no…cierto”, escribió Quirno.

En aquella carrera, Norris intentó superar a Piastri en la recta principal, tocó la parte trasera de su McLaren y terminó contra el muro. El británico quedó fuera de competencia y posteriormente asumió la responsabilidad por la maniobra.