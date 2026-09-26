La dura sanción para Franco Colapinto tras el choque en Azerbaiyán: perderá cinco puestos en la próxima carrera

Los comisarios consideraron que el argentino tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente que dejó fuera de carrera a Gasly y Norris.

La Fórmula 1 sancionó a Franco Colapinto por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán . Los comisarios determinaron que el argentino tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad en el choque que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris.

Como consecuencia, Colapinto deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida de la próxima fecha , que se disputará el fin de semana próximo en Sepang, Malasia, por el Gran Premio de Bahrein, que había sido suspendido en su momento por la guerra en Medio Oriente .

El incidente ocurrió en la primera curva del circuito callejero de Bakú, después de una reanudación con coche de seguridad . Colapinto marchaba detrás de Gasly y llegó pasado al frenaje . Al intentar avanzar por el sector interno, impactó contra el Alpine de su compañero, que luego chocó contra el McLaren de Norris. Ninguno de los tres pilotos pudo continuar en competencia.

Para determinar las responsabilidades, los jueces revisaron imágenes de televisión, registros de cronometraje y las cámaras instaladas en los autos. Según el informe oficial, Colapinto ingresó a la curva con una velocidad que no le permitió mantener el control de la maniobra.

“ Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly , quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron”, señalaron los comisarios.

El documento sostuvo que el argentino tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Además, descartó la existencia de factores atenuantes pese a que el accidente ocurrió en la primera curva después de una reanudación.

La sanción estándar para este tipo de incidentes es de 10 segundos. Sin embargo, como Colapinto abandonó la carrera y no podía cumplir la penalización durante la competencia, los comisarios la reemplazaron por una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de la próxima carrera en la que participe.

El comunicado completo de la FIA. Fórmula 1

El propio piloto argentino había reconocido su responsabilidad después del accidente y admitió que bloqueó los neumáticos al momento de la frenada.

El comunicado de los comisarios

“Los comisarios revisaron las imágenes de video, los tiempos y las imágenes de las cámaras a bordo. Tras la reanudación, COL se acercó a GAS por detrás al llegar a la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y tocó el lado izquierdo del auto de GAS, que luego impactó contra NOR, y ambos autos debieron abandonar.

Los comisarios consideraron que COL tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva.

La sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos. Como COL había abandonado la carrera y, por lo tanto, no podía cumplir la penalización de tiempo, los comisarios convirtieron la sanción en una pérdida de 5 posiciones en la parrilla en la próxima carrera en la que participe el piloto, de acuerdo con el Artículo B1.9.6.(e) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA 2026”.