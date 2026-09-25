¿Qué dijo Colapinto tras enterarse que largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán? + Agregar ámbito en









El piloto argentino se mostró autoexigente a pesar de haber logrado una gran actuación en la Q3 para largar entre los 10 mejores en el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Qué dijo Colapinto tras enterarse que largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán?

El piloto argentino Franco Colapinto palpitó la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, en la que comenzará desde el noveno lugar, e hizo énfasis en que "hay que ir para adelante en la largada".

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Al ser consultado sobre la Q2, en la que pudo meterse por lo justo entre los 10 mejores, se lamentó porque "fue muy difícil sin la succión" porque perdió "cuatro o cinco décimas en la recta", mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sí contó con la posibilidad de aprovechar el rebufo al salir por detrás del argentino.

A Franco Colapinto lo dejaron solo para clasificar a Q3, con el reloj como rival y sin el remolque de Gasly.



Y si, una vez más, nuestro pibe lo volvió a hacer.



Largará P9 en la carrera de mañana. pic.twitter.com/rEio0mFdY7 — Tomiconcina (@Tomiconcina) September 25, 2026 Además, se quejó: "La Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta y estaba muy inconsistente".

En este sentido, explicó cuál es el gran problema que viene sufriendo en este Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el Circuito Callejero de Bakú: "No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear, estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta mucho toda la curva. Fue una complicación que no pudimos solucionar".

Por último, sostuvo debe "laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar".

Colapinto llegó al Gran Premio de Azerbaiyán en un muy buen momento, ya que viene de sumar puntos tanto en Italia como en España, para así llegar a los 27 puntos. Es por eso que este sábado el argentino buscará protagonizar una nueva buena largada (su gran virtud este año en la Fórmula 1), para tener buenas chances de volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo. La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán está programada para este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina). Colapinto largará noveno en el GP de Azerbaiyán El piloto argentino había finalizado décimo en la clasificación disputada en Bakú, pero avanzó un puesto luego de una sanción aplicada al español Carlos Sainz. De esta manera, Colapinto consiguió ubicarse nuevamente entre los diez primeros de la grilla después de haber alcanzado por sexta vez una Q3.