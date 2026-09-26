La autocrítica de Franco Colapinto tras el choque en el GP de Azerbaiyán: "Fue un error grande y grave"

Tras una semana de tensión con su compañero de equipo, Pierre Gasly, el argentino cometió un grave error que terminó con la carrera de los dos Alpine. Además, cortó una racha de 30 carreras terminadas sin DNF.

Archivo. El argentino cierra un fin de semana negativo en Bakú.

Franco Colapinto vivió este sábado uno de los momentos más duros de su corta carrera en la Fórmula 1. El argentino protagonizó un accidente con su compañero de equipo, Pierre Gasly , en el Gran Premio de Azerbaiyán, del que fue el único responsable y que tuvo como consecuencia la retirada de los dos monoplaza de Alpine: "Fue un error grande y grave", sentenció.

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E l argentino bloqueó al frenar en la primera curva tras la relanzada, chocó contra su compañero Pierre Gasly y también involucró a Lando Norris, de McLaren.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, explicó Colapinto en diálogo con ESPN.

El argentino también se refirió al desarrollo de la carrera y aseguró que no había encontrado el ritmo necesario para sostener su posición.

“No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”, sostuvo.

El grave error de Colapinto en Bakú. F1

Cómo fue el accidente de Colapinto en Bakú

La maniobra ocurrió en la vuelta 35, durante el reinicio de la carrera después del ingreso del auto de seguridad provocado por el accidente de Alex Albon con su Williams.

Al llegar a la primera curva del circuito urbano de Bakú, Colapinto bloqueó antes de frenar, llegó pasado y golpeó de lleno al monoplaza de Gasly. El impacto también alcanzó al McLaren de Lando Norris.

Producto del incidente, los tres pilotos quedaron fuera de competencia. Colapinto consiguió regresar a boxes con el neumático trasero derecho dañado antes de abandonar.

“Estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, dijo el argentino por la radio. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, le indicó que regresara a boxes para “evaluar el coche”, pero Colapinto volvió a reconocer su responsabilidad.

“Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, expresó.

Gasly tampoco pudo continuar y reaccionó con bronca por la pérdida de los puntos. El francés marchaba séptimo, posición que otorgaba 5 puntos, mientras que Colapinto era décimo y sumaba 1 punto: “¡Oh, por dios! ¡No puedo creerlo! ¡Cuántos puntos perdidos!”, exclamó Gasly por la radio.

El abandono que cortó una racha de Colapinto

El accidente puso fin a una serie de 30 Grandes Premios consecutivos en los que Colapinto había llegado a la meta. Además, era el único piloto que había completado los 14 eventos disputados hasta entonces en la temporada.

Para Alpine, la maniobra significó perder de una vez las dos posibilidades de sumar puntos en la 15ª fecha del campeonato.

Las malas noticias para la escudería se acentuaron en la última vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán. Arvid Lindblad superó en la recta principal a Oliver Bearman para terminar séptimo y sumar seis puntos con Racing Bulls, lo que estiró la diferencia en el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Durante el accidente de Colapinto, Bearman chocó a su compañero Liam Lawson, aunque no fue penalizado por dirección de carrera.