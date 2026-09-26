Franco Colapinto protagonizó un choque con Pierre Gasly y Lando Norris y abandonó el GP de Azerbaiyán

El incidente ocurrió en la vuelta 36, en la reanudación de la carrera tras la partida del auto de seguridad. El pilarense bloqueó los neumáticos, un problema que había reclamado durante las prácticas y la clasificación.

Franco Colapinto protagonizó un fuerte incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán que provocó que los dos Alpine quedaran fuera de carrera . El argentino chocó con su compañero Pierre Gasly durante el reinicio de la competencia, que también impactó en Lando Norris (McLaren) y provocó su abandono.

El accidente ocurrió en la reanudación de la carrera, después de que el Safety Car ingresara a la pista por el choque de Alex Albon contra uno de los muros del circuito urbano de Bakú. Cuando el auto de seguridad se retiró, en la vuelta 36 , los pilotos quedaron nuevamente con diferencias reducidas después de una primera mitad de carrera con distancias marcadas y pocos sobrepasos.

Con el pelotón más compacto, los pilotos se lanzaron a atacar en un circuito callejero donde las curvas deben ser tomadas a la perfección. En ese entonces, Colapinto marchaba décimo y buscó avanzar por el interior de una curva, pero calculó mal la maniobra.

El argentino fue el único responsable del incidente: se lanzó por dentro, bloqueó neumáticos y terminó impactando contra el Alpine de Gasly. Colapinto pudo continuar durante algunos metros, aunque su monoplaza quedó con un neumático pinchado y tuvo que regresar a boxes.

Gasly también consiguió volver a la pista, pero su auto sufrió daños importantes por el impacto. Con el transcurso de las vueltas, quedó claro que ninguno de los dos Alpine estaba en condiciones de continuar y ambos terminaron fuera de competencia.

Inmediatamente después del choque, Colapinto pidió disculpas a su compañero y al resto del equipo Alpine: “Perdón a todo el equipo. Realmente lo siento por esto”, dijo el piloto argentino por la radio.

Alpine y un nuevo capítulo en la tensión entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

Más allá del error, el incidente se inscribe además en un escenario de tensión para la escudería francesa. Es que el buen rendimiento que venía presentando el piloto argentino durante las últimas carreras - donde había igualado e incluso superado a su compañero de equipo - provocó rispideces dentro de la escudería francesa.

El último capítulo de la tensión había ocurrido el pasado viernes, durante la jornada de clasificación. Sobre el final de la Q2, Colapinto cumplió con su trabajo de equipo al darle rebufo a Pierre Gasly para que el francés pudiera ganar velocidad y meterse en la siguiente etapa de la clasificación.

Briatore y una relación entre Colapinto y Gasly que empieza a tensarse. Joe Portlock/Getty Images

Instantes después, durante su vuelta rápida, el corredor bonaerense esperaba que los roles se invirtieran y que Gasly hiciera lo mismo con él. “¿No intercambiamos?”, preguntó Colapinto por la radio del equipo, al entender que era su turno de beneficiarse con el rebufo. Sin embargo, el argentino no recibió una respuesta directa. De todos modos, realizó una muy buena última vuelta y consiguió meterse en la Q3 por mérito propio.

Pese a las dudas, Colapinto llevó tranquilidad y aseguró que “la vuelta de Q2 fue muy buena”. Y agregó: “Traté de tomar más riesgos para asegurar el pase a Q3 y fue suficiente”.

Antes de Bakú, ambos pilotos tuvieron un roce durante el Gran Premio de España. Colapinto y Gasly peleaban por la séptima posición, aunque el francés debía frenar en boxes y no tenía posibilidades de finalizar dentro del top 10.

En ese contexto, en lugar de cederle el lugar y ralentizar al competidor más cercano, Oscar Piastri, Gasly frenó a Colapinto. Debido a esto, el argentino estuvo cerca de perder su puesto con el australiano.

Tras esto, las críticas a la actitud del francés - que no es la primera vez que perjudica al pilarense - inundaron las redes sociales. Briatore también había marcado su postura sobre aquel episodio: “Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, sentenció.

Sin embargo, en la previa del Gran Premio de Bakú, Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, se refirió a las amenazas que recibió Pierre Gasly después del cruce con Colapinto en el Gran Premio de España: “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, aseguró Briatore.

La situación había comenzado cuando Gasly publicó un comunicado en sus redes sociales para informar que había recibido amenazas dirigidas hacia su novia y su familia. Luego, el francés intentó bajar la tensión y señaló que lo único que quiere es que el deporte se “convierta en un lugar más sano”.

En una entrevista con ESPN, Briatore volvió a dirigirse a los argentinos y cuestionó los mensajes que, según explicó, recibe el equipo.

“Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”, concluyó.