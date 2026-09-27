Lando Norris explotó contra Franco Colapinto por el choque en Azerbaiyán: "Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1"

El campeón mundial cuestionó al argentino luego del accidente que dejó a ambos afuera. La FIA penalizó al piloto de Alpine para la próxima carrera.

Lando Norris quedó fuera del Gran Premio cuando ocupaba el noveno puesto en la vuelta 37.

Lando Norris apuntó con dureza contra Franco Colapinto después del accidente que protagonizaron durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y reclamó que la FIA aplique suspensiones ante este tipo de incidentes. El británico incluso cuestionó la presencia del argentino en la categoría tras quedar fuera de carrera en Bakú.

El episodio ocurrió durante el relanzamiento de la competencia , en una jornada complicada para Colapinto, quien registró su primer abandono desde que corre para Alpine. La maniobra del pilarense derivó en un accidente en el que también quedó involucrado su compañero de equipo, Pierre Gasly , además del piloto de McLaren.

Colapinto se disculpó después del incidente, aunque sus palabras no alcanzaron para calmar a Norris. El británico, que marchaba en el noveno puesto cuando abandonó en la vuelta 37 , pidió una respuesta más severa por parte de las autoridades de la categoría.

“La FIA (Federación Internacional de Automóvil) debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas”, sostuvo Norris minutos después de quedar eliminado de la competencia.

El actual campeón mundial fue todavía más lejos y puso en duda las condiciones de Colapinto para competir en la Fórmula 1: “Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, sentenció ante la prensa.

Norris también explicó los motivos de su enojo y remarcó que, como consecuencia del impacto, deberá reemplazar numerosas piezas de su monoplaza. En ese sentido, consideró que los pilotos deben poder anticiparse a las condiciones que enfrentan durante un relanzamiento.

“Creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo, la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y cuando pasan cosas como esta, es porque (ellos) no deberían ser parte”, afirmó.

El antecedente de Norris con Oscar Piastri

Las críticas del británico se produjeron pese a que él mismo protagonizó un incidente con su compañero Oscar Piastri durante el Gran Premio de Canadá de 2025. En aquella oportunidad, ambos pilotos de McLaren peleaban por la cuarta posición cuando Norris intentó superarlo en las últimas vueltas.

El británico buscó avanzar antes de una curva, pero se quedó sin espacio, impactó desde atrás al monoplaza de Piastri y terminó fuera de competencia. Aquel episodio quedó como uno de sus errores más recordados dentro de la escudería.

Norris también protagonizó un choque con Oscar Piastri durante el Gran Premio de Canadá de 2025. Fórmula 1

La sanción que recibió Colapinto

Más allá del reclamo de Norris, Colapinto recibió una penalización de cinco posiciones en la grilla de salida para la próxima carrera. La medida quedó establecida después de que el argentino fuera sancionado inicialmente con diez segundos por el incidente ocurrido en Azerbaiyán.

Sin embargo, como el piloto de Alpine abandonó la competencia y no pudo cumplir con esa penalización durante el Gran Premio, la sanción se trasladó a la siguiente fecha en forma de pérdida de posiciones en la largada.