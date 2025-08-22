Las frases más destacadas de Marcelo Gallardo tras la clasificación de River en la Copa Libertadores

El director técnico destacó la victoria por penales y resaltó las dificultades del encuentro. Además, anticipó el duro cruce contra Palmeiras por los cuartos de final.

Luego de que River Plate venciera a Libertad en el Estadio Monumental y asegurara su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras una dramática definición por penales, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. El técnico destacó la intensidad del partido , reconoció las dificultades de jugar con un hombre menos y protagonizó un cruce con un periodista que lo cuestionó por el rendimiento del complemento.

En su balance, el entrenador repasó la serie que concluyó con un 1-1 global en los 180 minutos y victoria 3-1 desde los doce pasos: “Lo viví como todos en el estadio. Aguantamos muy bien el partido, hicimos lo que teníamos pensado los primeros 30 minutos ante un rival que jugó un muy buen partido.

"Después del gol nuestro, jugamos bien hasta los 35 minutos . Nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño”, especificó.

El “Muñeco” señaló que la roja a Giuliano Galoppo a los 52 minutos fue determinante: “Ya con 10, intentamos seguir jugando igual, porque no hubo una pausa. Nos equivocamos. El empuje de la gente, estar en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir, es difícil dominar el partido con un hombre menos”.

Además, vinculó la expulsión con una serie de contratiempos: “No son excusas, pero hoy la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo y la lesión de Driussi , la inactividad de Martínez Quarta y jugó todo el partido, todo esto generó que no lleguemos del todo bien. Cuando no se presentan favorables las cosas en la Copa Libertadores...”.

River festejo River le ganó a Libertad por penales. Archivo

El final de la mala racha en penales

El técnico también valoró el corte a una seguidilla de ocho tandas perdidas en esta instancia, desde la última victoria frente a Cruzeiro en la Copa Libertadores 2019.

“Más allá de alguna equivocación, los jugadores pusieron lo que había que poner y en los penales se nos da una para este lado finalmente. Donde todo era oscuro en el segundo tiempo, finalmente se hizo algo que nos iluminó. La gente también sintió que nos venía acompañando la mala energía en los penales. La gente contagió, ayudó al equipo. Finalmente, se dio y el Flaco (Armani) termina atajando el penal decisivo. No está mal una vez para este lado”, expresó.

El cruce con un periodista

En medio de la rueda de prensa, un cronista le preguntó por la “mala imagen” del equipo en la segunda parte. La respuesta de Gallardo fue contundente: “Bueno, pero ya hice el análisis, ¿viste lo que dije? Bueno, te contesté. No quiero repetir lo que ya dije. Cambiá la pregunta si querés. Ya hice el análisis del partido. ¿Sobre el segundo tiempo? Bueno, no lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos”.

Balance final del partido

Gallardo reconoció que el equipo atravesó un tramo complicado: “Se nos desequilibró el partido con el gol de Robert Rojas. Parecía que todo iba a salir mal esta noche. El análisis futbolístico del segundo tiempo pasa a un segundo plano, había mucho nerviosismo, deseo de ganar en inferioridad numérica y eso nos confundió. Tenemos que recuperar la mayor cantidad de jugadores y buscar la regularidad futbolística que todos queremos. En algunos momentos, tenemos que sufrir. Y si era el día de sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea”.

En su resumen, remarcó: “La noche era oscura para nosotros, así que estoy contento de haber pasado en una noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Voy a disfrutar de esta noche porque cuando no jugas bien y la cosa viene mal parida, hoy cayó la moneda para este lado. Tenemos que mejorar, lograr mayor regularidad en el juego. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos, eso nos confundió. Había que bajar un poco la espuma y ver como hacer para no entrar en una desesperación que nos permitiera perder el partido sin romper la estructura. Hay que hablar con los jugadores. Esperaré a recuperar a los lesionados”.

Los cuartos de final contra Palmeiras

Pensando en los cuartos de final, Gallardo adelantó el desafío que se viene ante Palmeiras, que eliminó con un 4-0 global a Universitario de Perú: “Vamos a enfrentarnos a un rival que es candidato a ganar la Copa, y lo vamos a enfrentar llegando de la mejor manera posible con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche, disculpenmé”.