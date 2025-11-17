El fuerte cruce de Gallardo con un periodista: "No me vas a venir a decir a mí..."







El director técnico de River reconoció el mal momento del equipo y terminó la conferencia de prensa con un tenso intercambio.

El fuerte cruce de Gallardo con un periodista: "No me vas a venir a decir a mí..."

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, protagonizó un tenso cruce con un periodista luego del empate sin goles ante Vélez, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura: “No me vas a venir a decir a mí si soy autoexigente”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La situación se dio durante el final de la conferencia de prensa, cuando el periodista le preguntó si tiene la misma autoexigencia hacia él y a los jugadores con respecto a su primer ciclo en River.

Ante esta consulta, Gallardo contestó: “¿De verdad me preguntás eso?¿Vos creés que no? Yo me hago cargo del funcionamiento del equipo. No me vas a venir a decir a mí si soy autoexigente. Querer generar esa duda, no. Ni la exigencia que tengo conmigo y para este club”.

Embed #AHORA - El picante cruce de Marcelo Gallardo con un periodista que le consultó por su "autoexigencia"



"NO TE LO VOY A PERMITIR..." pic.twitter.com/nbV1u3grrK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025 En el comienzo de la conferencia de prensa, el “Muñeco” reconoció que “todo cuesta más y dentro de ese contexto hay que seguir intentando. Esto va a terminar dándose vuelta”, y añadió: “Estamos atravesando este momento negativo que también puede atraer un montón de cosas. Hay que seguir apostando al trabajo, a recuperar esa memoria perdida y ahora volver a intentar para ver si estamos en condiciones de poder llegar al final”.

Con respecto a su situación, subrayó que “yo tengo que seguir tratanto de estar con la cabeza lo más serena posible, porque tengo que poner y sacar jugadores y así se va haciendo muy difícil porque entendemos que no podemos encontrar ese punto”

Y continuó: “Cuando la cosa no viene bien, no queda otra que ponerle el pecho… No vamos a pretender que de la noche a la mañana seamos una maravilla porque eso no va a suceder”. Gallardo, que también destacó que “no voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta”, se refirió al defensor paraguayo Paulo Díaz y al delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quienes no fueron convocados para este encuentro: “Todas son decisiones técnicas”.