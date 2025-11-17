SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de noviembre 2025 - 11:34

El fuerte cruce de Gallardo con un periodista: "No me vas a venir a decir a mí..."

El director técnico de River reconoció el mal momento del equipo y terminó la conferencia de prensa con un tenso intercambio.

El fuerte cruce de Gallardo con un periodista: No me vas a venir a decir a mí...
El fuerte cruce de Gallardo con un periodista: "No me vas a venir a decir a mí..."

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, protagonizó un tenso cruce con un periodista luego del empate sin goles ante Vélez, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura: “No me vas a venir a decir a mí si soy autoexigente”.

La situación se dio durante el final de la conferencia de prensa, cuando el periodista le preguntó si tiene la misma autoexigencia hacia él y a los jugadores con respecto a su primer ciclo en River.

Informate más

Ante esta consulta, Gallardo contestó: “¿De verdad me preguntás eso?¿Vos creés que no? Yo me hago cargo del funcionamiento del equipo. No me vas a venir a decir a mí si soy autoexigente. Querer generar esa duda, no. Ni la exigencia que tengo conmigo y para este club”.

Embed

En el comienzo de la conferencia de prensa, el “Muñeco” reconoció que “todo cuesta más y dentro de ese contexto hay que seguir intentando. Esto va a terminar dándose vuelta”, y añadió: “Estamos atravesando este momento negativo que también puede atraer un montón de cosas. Hay que seguir apostando al trabajo, a recuperar esa memoria perdida y ahora volver a intentar para ver si estamos en condiciones de poder llegar al final”.

Con respecto a su situación, subrayó que “yo tengo que seguir tratanto de estar con la cabeza lo más serena posible, porque tengo que poner y sacar jugadores y así se va haciendo muy difícil porque entendemos que no podemos encontrar ese punto”

Y continuó: “Cuando la cosa no viene bien, no queda otra que ponerle el pecho… No vamos a pretender que de la noche a la mañana seamos una maravilla porque eso no va a suceder”.

Gallardo, que también destacó que “no voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta”, se refirió al defensor paraguayo Paulo Díaz y al delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quienes no fueron convocados para este encuentro: “Todas son decisiones técnicas”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias