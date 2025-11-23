Flavio Briatore y el análisis del rendimiento de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Las Vegas: "Arranque caótico" + Seguir en









El asesor ejecutivo de Alpine afirmó que ambos pilotos sufrieron daños en la largada que arruinaron la estrategia y limitaron el rendimiento. El argentinos calificó el auto como “un desastre”.

Flavio Briatore: "Nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna".

El análisis de Flavio Briatore tras el Gran Premio de Las Vegas expuso la frustración en Alpine, luego de que Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaran fuera de los puntos por un inicio accidentado que dañó sus autos. El directivo definió la largada como “caótica” y aseguró que ninguno de los pilotos tuvo responsabilidad en los incidentes que condicionaron toda la competencia.

Briatore explicó que ambos monoplazas sufrieron daños importantes en la parte trasera a raíz de los toques en la largada. “Hoy, nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna, y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos”, señaló el asesor, lamentando el impacto inmediato en la estrategia.

El italiano profundizó sobre las consecuencias técnicas: el golpe recibido por Gasly “arruinó por completo la competencia” del francés, que perdió mucha carga aerodinámica, un factor decisivo en un circuito urbano como Las Vegas. En tanto, el contacto sufrido por Colapinto también generó roturas que, según Briatore, “nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos”.

La pérdida de adherencia se reflejó en el resultado final: Gasly terminó 13° y Colapinto, 15°, sin capacidad de recuperación tras los problemas iniciales. Alpine debió afrontar una carrera con su potencial limitado desde los primeros metros.

De cara a la próxima fecha en Qatar, Briatore mostró algo más de optimismo. Consideró que el circuito de Lusail, con curvas rápidas, podría adaptarse mejor al Alpine, y abrir así una posibilidad para revertir la racha negativa tras el golpe anímico y técnico de Las Vegas.

colapa Franco Colapinto terminó en el puiesto número 15 en Las Vegas La frustración de Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas Tras la prueba, el bonaerense expresó su fastidio. Calificó la competencia como “una carrera frustrante” y detalló: “Fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”. Los inconvenientes no terminaron ahí. En la vuelta 26, Colapinto pasó por boxes para montar el compuesto medio, pero la parada duró 4 segundos, otra complicación repetida en la temporada y que el equipo francés deberá resolver de cara a 2026. Mientras el circuito vibraba por la victoria de Max Verstappen, el clima en el box de Alpine fue de desánimo. Colapinto, visiblemente molesto, ironizó sobre el espectáculo y la enorme inversión del evento mientras explicaba los problemas sufridos durante la noche.