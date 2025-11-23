Inter Miami busca la final del Este: el equipo de Messi se juega todo ante Cincinnati + Seguir en









El conjunto de Mascherano llega con envión luego de superar a Nashville SC en una serie exigente, mientras que el elenco de Ohio buscará aprovechar su localía tras una temporada regular que lo dejó mejor posicionado.

Lionel Messi buscará una nueva final con Inter Miami

Inter Miami afronta este domingo una prueba decisiva en su camino por el título: desde las 19, visitará a Cincinnati en el TQL Stadium por las semifinales de la Conferencia Este de la MLS, en un duelo que definirá al primer finalista de la región. El equipo de Lionel Messi llega con envión luego de superar a Nashville SC en una serie exigente, mientras que el conjunto de Ohio buscará aprovechar su localía tras una temporada regular que lo dejó mejor posicionado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano terminó tercero en su conferencia con 65 puntos y avanzó desde la primera ronda tras una serie al mejor de tres partidos que lo tuvo como ganador con autoridad: 3-1 en el debut, caída 2-1 en el segundo y un contundente 4-0 para sentenciar la clasificación. Cincinnati, que cerró la fase regular en el segundo lugar, atravesó un camino similar: victoria 1-0 ante Columbus Crew, derrota 4-0 en la revancha y un trabajado 2-1 para asegurar su presencia entre los cuatro mejores.

festejo inter miami mls El conjunto dirigido por Javier Mascherano terminó tercero en su conferencia con 65 puntos y avanzó desde la primera ronda tras una serie al mejor de tres partidos que lo tuvo como ganador con autoridad. @MLS A diferencia de la instancia anterior, esta semifinal se resolverá en un único encuentro, por lo que cada detalle puede ser determinante. Con la ventaja deportiva por su posición en la tabla, Cincinnati será anfitrión en un escenario que promete ser intenso y de alto voltaje futbolístico.

El probable equipo de Inter Miami Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende; Lionel Messi, Mateo Silvetti y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

La posible formación de Cincinnati Roman Celentano; Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Lukas Ahlefeld Engel; Brenner y Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.