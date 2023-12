Lautaro Martínez falló un penal e Inter se quedó sin copa

El delantero de la Selección argentina malogró el disparo de los once metros y luego Bologna sentenció el partido en tiempo suplementario. El equipo de Milán no podrá ir por el tricampeonato en la Copa Italia.

Martínez se hizo cargo de la ejecución pero no pudo convertir ya que el arquero Federico Ravaglia contuvo el tiro.

El transcurso del partido siguió con sólido empate pero ya en el inicio de la prórroga se puso en ventaja con el tanto del brasileño Carlos Augusto, que desvió la pelota con un cabezazo en el área chica después de un tiro de esquina de Federico Dimarco.

Embed - ¡EL ROSSOBLÚ LO DIO VUELTA EN TIEMPO EXTRA Y ELIMINÓ AL NEROAZZURRO! | Inter 1-2 Bologna | RESUMEN

No obstante, Bologna no se dejó amedrentar y dio una remontada muy bien trabajada: primero a los 112 minutos, el neerlandés Sam Beukema empujó la pelota en el área después de un débil despeje de la defensa, y aproximadamente cuatro minutos después, el suizo Dan Ndoye dejó dormida a la defensa de Inter en un contraataque y venció al arquero Emil Audero para el 2 a 1.

Después de las fiestas de Año Nuevo, entre el 2 y el 4 de enero, se disputarán el resto de los encuentros de los octavos de final de la Copa de Italia: Milan vs. Cagliari, Atalanta vs. Roma, Roma vs. Cremonese y Juventus vs. Salernitana.

No se olvida

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez marcó en la victoria de Inter como visitante frente a Lazio. En su festejó homenajeó a su ciudad natal, que sufrió la muerte de 13 personas después del temporal.

El goleador convirtió el primer gol en el triunfo de su equipo frente a Lazio por 2 a 0, por la decimosexta fecha de la Serie A, y se levantó la camiseta para compartir el mensaje.

El exjugador de Racing, quien hizo inferiores en el Club Liniers de Bahía Blanca, aprovechó un error crucial de Adam Marusic y marcó el 1-0.

Su anotación fue histórica, ya que se convirtió en el máximo goleador de la Serie A en un año: llegó al gol número 29, superando los 28 de Diego Milito en 2012 y los 28 de Cristian Vieri en 2001.