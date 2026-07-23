Sergio Ramos recreó la foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo en 2022 y fue blanco de duras críticas en las redes

El exdefensor de la selección española replicó una icónica imagen que Lionel Messi compartió después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y generó repercusión.

Sergio Ramos acompañó a la selección española campeona y fue el encargado de entregar el trofeo al plantel.

Sergio Ramos volvió a ser tendencia tras la consagración de España en el Mundial 2026 al compartir una foto que recordó a una de las publicaciones más icónicas de Lionel Messi después de Qatar 2022. La imagen del exdefensor, acostado junto a dos réplicas de la Copa del Mundo, despertó especulaciones sobre una posible burla al capitán argentino.

El exzaguero del Real Madrid viajó junto a la delegación española luego de la victoria 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resultado que le permitió a España conquistar el segundo Mundial de su historia .

Durante el regreso en avión, Ramos publicó distintas fotografías en sus redes sociales. Entre ellas sobresalió una en la que aparece recostado sobre una bandera española y acompañado por dos réplicas del trofeo , una postal que rápidamente fue comparada con la que Messi compartió tras levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La publicación del español cobró mayor repercusión porque fue el encargado de llevar el trofeo al plantel campeón antes de los festejos oficiales. Además, la selección española cerró una campaña histórica al recibir apenas un gol en ocho partidos .

Junto a las imágenes, Sergio Ramos compartió un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que celebró haber formado parte de la ceremonia. El exjugador expresó que estaba "de vuelta con las copitas" , luego de definir la experiencia como "un viaje de ensueño" y asegurar que estaba viviendo "la mejor forma de volver a casa" .

La imagen del exdefensor recordó una de las publicaciones más emblemáticas de Lionel Messi tras Qatar 2022.

En la publicación también destacó la "emoción de llevar el trofeo" a los nuevos campeones del mundo y recordó su propia consagración con España en Sudáfrica 2010.

Ramos aprovechó además para remarcar su vínculo con la selección española, de la que sigue siendo el futbolista con más presencias en la historia, con un total de 180 partidos disputados.

Un guiño que recordó a Qatar 2022

La fotografía que más comentarios generó fue aquella en la que el defensor aparece aparentemente dormido junto a las copas. La escena evocó inmediatamente la publicación que Lionel Messi realizó después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, cuando compartió una serie de imágenes descansando junto al trofeo que había perseguido durante toda su carrera.

Aquella postal del capitán argentino se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la consagración en Qatar y acumuló millones de interacciones en redes sociales. Por ese motivo, numerosos usuarios interpretaron que la recreación realizada por Ramos representó una indirecta o una burla hacia el futbolista con el que protagonizó una histórica rivalidad durante sus años en Real Madrid y Barcelona.

Aunque el español no hizo ninguna referencia directa a Messi, la similitud entre ambas publicaciones alimentó el debate en redes sociales y volvió a poner frente a frente a dos de los protagonistas de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol moderno.