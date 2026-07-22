Riquelme rompió el silencio y habló de Sebastián Villa en Boca: "Ya cumplió con su sentencia"

En la previa del partido ante O’Higgins por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana, el presidente del xeneize evaluó el regreso del delantero al club y aseguró que merece otra oportunidad.

Luego de casi seis meses, Juan Román Riquelme rompió el silencio en la previa del cruce de este jueves entre Boca y O’Higgins en la Bombonera por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El presidente xeneize evaluó la actualidad del club y defendió la incorporación de Sebastián Villa , el nuevo jugador del club que fue denunciado por violencia de género y abuso sexual en su anterior paso por el conjunto de la Ribera.

“Nadie se cuestionaba nada cuando estaba en Mendoza (en Independiente Rivadavia). Él ya cumplió con su sentencia”, declaró Riquelme. El futbolista colombiano en 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional tras haber sido procesado por violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés.

Villa también estuvo involucrado en otra causa en la que fue acusado por abuso sexual agravado por lesiones, pero de la que finalmente fue absuelto. “Yo soy el presidente, no el técnico, pero parece que lo soy por cómo me preguntas. Estamos contentos con cada jugador que llega al club. Pensamos que es para mejorar lo que tenemos. Siempre queremos un plantel más competitivo”, continúo Riquelme.

El delantero ya había tenido un ciclo en Boca entre 2018 y 2023 , que fue interrumpido a raíz de los juicios en su contra. " Cuando Sebastián estuvo en el club vivimos momentos muy raros. Como jugador me tocó vivir de cerca todo lo que pasó. Lo hacían ir a declarar el mismo día de los partidos y atravesamos situaciones muy difíciles. Con él fuimos sinceros: le dijimos que iba a seguir jugando, pero que, si la Justicia tomaba una decisión y era condenado, iba a dejar de jugar . Y eso fue exactamente lo que pasó", explicó el presidente del club desde la Bombonera.

Román Riquelme remarcó que la llegada de Villa se debe a cualidades que creen que el técnico necesita. “El entrenador pidió un delantero y creemos que Sebastián Villa reúne todas las condiciones para jugar en este club . Ya conoce el mundo Boca y eso es una ventaja. Creo que todos merecemos una oportunidad en la vida”, agregó.

Sebastián Villa es uno de los convocados por Rodolfo Arruabarrena para enfrentar este jueves a O'Higgins por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana.

“Cuando estuvo acá le dijimos que iba a jugar hasta el último día, y ese tema se habló mucho. Se decía que, aunque fuera sentenciado, Boca iba a seguir contando con él. Nosotros no salimos en la tele porque no lo creímos necesario. Hicimos lo que hablamos con él y él lo tenía claro”, expresó este miércoles Riquelme.

Sebastián Villa hace 30 días fue padre y según Riquelme se lo ve “muy contento”. “Esperemos que pueda disfrutar porque queremos eso, que juegue a la pelota, y creemos que nos puede dar cosas que el equipo está necesitando”, sumó.

El regreso de Arruabarrena a Boca

Sebastián Villa no será el único en regresar al club de la Ribera. El director técnico Rodolfo Arruabarrena comenzó su segundo ciclo en Boca el pasado jueves en la victoria 2-0 ante Sarmiento por los dieciseisavos de la Copa Argentina. Ya había estado al mando del equipo entre 2014 y 2016.

A pesar de la repercusión de la contratación de otro entrenador con pasado en Boca, Riquelme recalcó: “Hablamos mucho de fútbol con la gente del club y tomamos las cosas con calma. Sabemos que se ha hablado mucho. Yo soy de hablar poco, pero lo hice con Arruabarrena y nadie más. Es alguien a quien quiero mucho y tuve la suerte de tenerlo de compañero en el club y después en Villarreal muchos años”.

Por último, el presidente de Boca agregó: “Compartimos muchísimos días, noches y años jugando a la pelota, comidas entre las familias. Él ama al club como los bosteros y no dudó un segundo en venir. Ahora a trabajar mucho. Él es una persona muy seria y esperamos que este semestre podamos disfrutar mucho”.