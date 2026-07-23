El fuerte mensaje de Facundo Medina en su regreso a Villa Caraza: "No crean boludeces"

El defensor de la Selección argentina volvió a un barrio de Lanús junto al “Flaco” López y desmintió las teorías que circularon después de la derrota ante España en la final del Mundial.

Facundo Medina volvió a Villa Caraza y le pidió a sus vecinos que "no crean boludeces"

Facundo Medina regresó a Villa Caraza, Lanús, después de disputar la final del Mundial 2026 y aprovechó el encuentro con los vecinos para pedirles a los hinchas que no crean en las teorías que comenzaron a circular tras la derrota de la Selección argentina ante España.

El defensor del Olympique de Marsella estuvo acompañado por José Manuel “Flaco” López , otro de los integrantes del seleccionado de Lionel Scaloni , y ambos fueron recibidos por una multitud en el barrio de Lanús en el que Medina pasó buena parte de su infancia.

Desde un balcón y frente a los hinchas que se acercaron para saludarlos, el zaguero tomó la palabra y fue contundente respecto de las versiones conspirativas que aparecieron en redes sociales después de la final.

“No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces” , manifestó Medina, en sintonía con las declaraciones que anteriormente habían realizado el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino , Claudio “Chiqui” Tapia , y Roberto Ayala .

El futbolista de 27 años también intentó poner en perspectiva el dolor generado por haber quedado a un paso del bicampeonato mundial: “Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente”.

El defensor de la selección argentina Facundo Medina volvió a Villa Caraza, en Lanús, tras la derrota ante España y fue recibido por una multitud. pic.twitter.com/hgKs5k58Tg

Medina tuvo una importante participación durante el Mundial y disputó cinco encuentros, incluida la final frente a España, que terminó con victoria europea por 1 a 0 en el alargue.

Además, el defensor reconoció el impacto que tuvo la derrota dentro del propio plantel y explicó por qué varios futbolistas decidieron no regresar a Buenos Aires en el vuelo oficial de la delegación.

“Estamos muy tristes por haber perdido. También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes”, expresó. Y agregó: “Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”.

Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza junto al Flaco López y les habló a los vecinos que se acercaron a saludarlos y a brindarles cariño tras la final perdida. pic.twitter.com/HzqPJ5ICZT — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

López también tomó la palabra durante el encuentro y destacó la posibilidad de regresar junto a su compañero al lugar donde creció: “Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos”.

Finalmente, el delantero dejó un mensaje para quienes se acercaron a recibirlos: “Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.

Así, pocos días después del golpe sufrido en Nueva Jersey, Medina eligió volver a sus raíces y hablar directamente con los hinchas, tanto para agradecerles el acompañamiento durante el Mundial como para desmentir las versiones sobre supuestos problemas internos que rodearon a la Selección tras la final.