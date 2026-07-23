Murió Bruno Bentancor a los 22 años: qué le pasó al exjugador de Peñarol y Deportivo Riestra

El delantero uruguayo falleció por un paro cardiorrespiratorio y la noticia fue confirmada por Deportivo Italiano, el club donde jugaba actualmente.

El delantero pasó por Everton de Chile y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Murió Bruno Bentancor a los 22 años. El delantero uruguayo , que se había formado en las divisiones inferiores de Peñarol y actualmente jugaba en Deportivo Italiano, falleció por un paro cardiorrespiratorio .

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La noticia fue confirmada por el club de Montevideo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En el mensaje, lo despidieron con palabras de afecto , recordándolo como una persona muy querida dentro del plantel.

Bruno Bentancor murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio , según confirmó oficialmente Deportivo Italiano, el club uruguayo donde jugaba desde su regreso al país.

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club , tu club, Deportivo Italiano", escribió la entidad en su despedida.

En los cuatro partidos que disputó con la camiseta del equipo de Montevideo convirtió dos goles, mostrando un buen nivel en el inicio de la temporada.

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Su fallecimiento también generó repercusión en Argentina debido a que pocos días antes había sido noticia por una prueba en Deportivo Riestra.

Durante esa estadía protagonizó un episodio que trascendió públicamente cuando fue registrado por cámaras de seguridad retirando indumentaria deportiva perteneciente a otros jugadores del plantel.

La situación finalmente no derivó en una denuncia judicial. De acuerdo con la información difundida, el futbolista abonó el valor de los elementos retirados y Deportivo Riestra decidió dar por terminado el episodio sin iniciar acciones legales. Tras ese hecho regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano.

Inició su formación en Fénix y luego pasó a las inferiores de Peñarol, donde consiguió debutar en Primera División durante 2023. Con el conjunto aurinegro disputó 14 partidos oficiales antes de continuar su recorrido profesional.

Posteriormente fue al Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos