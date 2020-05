¿Problemas para Barcelona?: "Lautaro Martínez no está en venta"

"Lautaro Martínez no está en venta. Barcelona se contactó con nosotros, tenemos una buena relación, pero les dijimos que no venderemos a Lautaro. Si ellos lo quieren, deben pagar la cláusula de rescisión. Creo que he sido claro", declaró Ausilio a medios locales.

De esta manera, para adquirir el pase del ex jugador de Racing, el conjunto español deberá pagar los 111 millones de euros fijados en el contrato, cifra que aumentaría después del próximo 15 de julio.

"Nosotros queremos a Lautaro en nuestro futuro equipo. Él no será vendido, la cláusula de rescisión es la única forma. El Barcelona lo sabe, al igual que los otros clubes que nos contactaron. Y la cláusula es complicada", insistió el dirigente del Inter.