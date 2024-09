Siguen las renuncias en San Lorenzo: se fue el titular de la comisión de fútbol mientras Moretti sigue de gira por Europa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/morettimarcelo/status/1836838647963770976&partner=&hide_thread=false Anoche junto al vice Néstor Navarro y Nazareno Navone estuvimos charlando con los @cuervosdemadrid. Un placer escucharlos y contarles nuestro proyecto de club pic.twitter.com/Mt9i0b4yYf — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) September 19, 2024

“San Lorenzo no puede estar en una vocalía. Eso es decirle ‘vos no existís’. Más allá que puede haber una buena relación o no con algún dirigente, hay que respetar la historia. No significa que si tenés una vicepresidencia o una secretaría vas a salir campeón, pero esto no lo vi en mi vida”, dijo Lopardo. Y también apuntó a Tapia: “Me parece que no conoce la historia de San Lorenzo. De repente acertó con Scaloni y con Messi y se cree que puede hacer lo que quiere. Hay cinco millones de personas atrás de San Lorenzo, no está Moretti ni Lopardo ni nadie. Tapia es el presidente del fútbol argentino, no es dueño. Es una vergüenza”.