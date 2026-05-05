Los Gunners se impusieron 1 a 0 contra el equipo de Diego Simeone con gol de Bukayo Saka en la semifinal y se metieron en una final del torneo después de 20 años. Ahora esperan por el ganador de PSG y Bayer Munich.

Arsenal venció al Atlético Madrid y se convirtió en el primer finalista de la Champions League.

La Champions League ya transita la recta final y este martes se definió el primer finalista . El Arsenal se hizo fuerte en el Emirates Stadium y derrotó este martes 1-0 al Atlético de Madrid con gol de Bukayo Saka , que le valió el pasaje a Hungría en busca del título.

Tras haber conseguido un valioso empate 1-1 en España la semana pasada con goles de penal de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez , el elenco londinense hizo pesar la localía y se quedó con la llave por un marcador global de 2-1.

Ahora, los dirigidos por Mikel Arteta esperan expectantes por el resultado del otro duelo de semifinales de este miércoles entre PSG y Bayer Munich, que definirá su rival en la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría. Los parisinos poseen la ventaja tras imponerse 5-4 en el primer choque disputado en suelo francés.

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El primer tiempo fue parejo y disputado, con los Gunners siendo dueños de la pelota y un Atleti fuerte en defensa. Cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, Bukayo Saka, a los 44 minutos, convirtió el gol que le daría la victoria al equipo de Arteta.

El atacante inglés cazó un rebote del arquero Jan Oblak y definió con la zurda desde muy cerca para decretar el 1-0., obligando al "Colchonero" a hacer dos goles para dar vuelta la serie.

En el segundo tiempo, el Atlético de Madrid salió a buscar el empate y forzar el alargue. A falta de poco más de 20 minutos, el entrenador Diego "el Cholo" Simeone llamó la atención con dos cambios sorpresivos: sacó a Julián Alvarez, que fue marginado por los defensores rivales, y a Antoine Griezmann.

En contraparte, mandó a la cancha a Alex Baena, Nahuel Molina y Thiago Almada para buscar mayor profundidad, pero la defensa local se mostró firme y el arquero David Raya respondió con seguridad ante cada intento del conjunto madrileño.

De esta manera, los de Simeone volvieron a quedar eliminados en instancias decisivas de Champions —una competición que se le es esquiva— y por su parte el Arsenal, que marcha líder en la Premier League, volvió a meterse en una final del torneo después de 20 años. La última vez fue en 2006, cuando cayeron con Barcelona en Francia.