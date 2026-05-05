Diego Simeone sembró dudas sobre su futuro en Atlético Madrid: "Ahora no tengo fuerzas".

El técnico llegó al club en 2011 y rompió la hegemonía de los dos gigantes de España. Si bien conquistó 10 títulos con el equipo, esta nueva eliminación de Champions generó incertidumbre sobre su continuidad.

El Atlético Madrid cayó 1-0 ante el Arsenal en el partido de vuelta de semifinales y quedó eliminado de la Champions League , una competencia que le es esquiva. Tras la derrota, Diego Simeone dejó una contundente declaración respecto a su futuro en el club.

“Ahora no, seguro que ahora no” , respondió el Cholo en rueda de prensa ante la consulta sobre si tiene fuerzas para volver a intentar llevar al equipo a una nueva final el próximo año, algo que logró en 2014 y 2016, ediciones en las que perdió con el Real Madrid.

Si bien la frase llamó la atención, Simeone tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2027 , tras su renovación en 2023.

El técnico llegó al club en 2011 y rompió la hegemonía de los dos gigantes de España.

El Cholo Simeone llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2011 con la misión de devolver al club a la élite del fútbol europeo , tras una serie de temporadas irregulares. Su impacto fue inmediato, y desde su arribo se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la historia del club.

Con más de 13 temporadas al frente del equipo colchonero, Simeone se consolidó como uno de los entrenadores más longevos y exitosos del fútbol moderno conquistando 10 títulos entre nacionales e internacionales.

En el marco local, ganó La Liga en dos oportunidades, en la temporada 2013/14 y la 2020/21; la Copa del Rey en 2012/13 y obtuvo la Supercopa de España también en dos ocasiones en 2014 y 2018. En el plano internacional, se consagró campeón de la UEFA Europa League dos veces, en 2012 y 2018; al mismo tiempo que la Supercopa de la UEFA en esos mismos años y por último alzó la Copa Intercontinental en 2018.

A pesar de haber logrado romper la hegemonía de los dos gigantes de España, el destino fue particularmente cruel con el Atleti en la Champions League. La máxima competición europea se les escapó en dos ocasiones frente al Real Madrid: primero en la final de Lisboa 2014, donde el empate agónico de Sergio Ramos en el minuto 93 forzó una prórroga que terminó en goleada merengue, y luego en Milán 2016, donde los blancos se consagraron nuevamente

Tras 15 años en el club y una nueva eliminación en Champions, el futuro de Simeone en el club madrileño genera incertidumbre.