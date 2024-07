Lionel Scaloni confirmó que Messi juega... pero no se sabe cuánto tiempo

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni , advirtió que Lionel Messi "si está bien juega" entre los titulares y de otro modo, lo hará en los últimos 30 minutos del partido , aunque descontó su presencia en el once inicial que presentará para afrontar la semifinal de la Copa América frente a Canadá.

Scaloni comenzó refiriéndose a la importancia del ex Barcelona para la selección. "Lionel Messi es nuestro referente. Su presencia es fundamental para nosotros, y siempre aporta esa tranquilidad y confianza necesarias en momentos decisivos", comentó el técnico.

Aparte cuando le preguntaron sobre las decisiones de estar o no en el terreno de juego al hablar con el capitán de la Selección, Lionel Messi, dijo: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas".

También agregó: "Es una decisión muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, de que, si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil". Por lo que dio a entender que pase lo que pase, Messi va a jugar.

Scaloni también habló sobre la preparación del equipo para enfrentar a Canadá. "Hemos trabajado intensamente para este partido. Canadá es un equipo fuerte y bien organizado, pero estamos preparados para enfrentarlos. La clave será mantener nuestra concentración y jugar con inteligencia", explicó el técnico de la Selección que todavía no definió el once titular que jugará el día martes.

El entrenador expresó su confianza en el grupo de jugadores que dirige. "Confío plenamente en este grupo, sabemos lo que está en juego y estamos listos para dar lo mejor de nosotros. Estamos unidos en el objetivo de llegar a la final", afirmó Scaloni.

También resaltó la resiliencia y experiencia del equipo. "Este grupo ha pasado por muchos desafíos y siempre ha salido adelante. Tenemos jugadores con experiencia en partidos decisivos, y eso nos da una ventaja. La clave será mantener la calma y ejecutar nuestro plan de juego".

Finalmente, Scaloni mencionó el apoyo de los hinchas como un factor motivador. "El apoyo de nuestra gente es increíble. Sentimos su energía en cada partido y eso nos impulsa a dar lo mejor. Queremos regalarles una alegría y llegar a la final de esta Copa América", concluyó el técnico.

Argentina enfrentará a Canadá el día martes a las 21 (hora argentina) en el MetLife Stadium frente a 82.566 espectadores, donde la Selección intentará llegar nuevamente a la final y defender el titulo conseguido ante Brasil en 2021.

Scaloni define a los once

La Selección Argentina se enfrentará este martes a Canadá, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la semifinal de la Copa América. El entrenador Lionel Scaloni planea hacer algunos cambios en la alineación titular con respecto a los once que salieron desde el inicio ante Ecuador.

La principal incógnita se encuentra en el mediocampo donde Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister irán de arranque, pero Enzo Fernández es casi seguro que vaya al banco de suplentes y no está confirmado quien será su reemplazante.

El que corre con ventaja para quedarse con el puesto es Leandro Paredes, quien, en el debut de la Selección en la Copa América, comenzó como titular, aunque no se descarta la posibilidad de que Scaloni coloque a Giovanni Lo Celso o Exequiel Palacios.

En la franja de ataque, se especula con que Ángel Di María sea titular y jugaría en reemplazo de Nicolás González.

Pese a no encontrarse en óptimas condiciones en el partido anterior, Lionel Messi iría desde el arranque, ya que, a pesar de haber tenidos algunas molestias, el capitán del conjunto nacional quiere estar desde el minuto cero.

Lo que resta definir es quien acompañará a los dos experimentados en la delantera, ya que, Scaloni deberá definir si mantiene como titular a Lautaro Martínez, goleador del conjunto argentino en la Copa América, o pondrá a Julián Álvarez.

Lo que si se mantiene fijo y no cambia es la zona defensiva. Con Emiliano Martínez bajo los tres palos, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico completan la defensa.