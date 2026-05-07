Federico Valverde negó una pelea con Aurélien Tchouaméni y explicó cómo se produjo su corte en la frente + Seguir en









El mediocampista uruguayo reconoció una discusión con su compañero en el vestuario del Real Madrid, pero desmintió que haya existido una agresión física. Explicó que la herida fue producto de un golpe accidental contra una mesa.

Federico Valverde negó haberse peleado con Aurélien Tchouaméni y aclaró cómo sufrió el corte en la frente.

Federico Valverde salió a desmentir las versiones que hablaban de una pelea física con Aurélien Tchouaméni en el vestuario del Real Madrid y aseguró que la herida que sufrió en la frente fue producto de un accidente durante una discusión con su compañero.

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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el mediocampista uruguayo reconoció que hubo un cruce con el futbolista francés, originado por una jugada en el entrenamiento y en medio del desgaste acumulado por la temporada. Sin embargo, negó que la situación haya derivado en una agresión.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional”, expresó Valverde.

El jugador explicó que el corte se produjo cuando, durante la discusión, se golpeó accidentalmente contra una mesa. “Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, detalló.

Además, el uruguayo lamentó que el episodio haya trascendido fuera del vestuario y sugirió su malestar por las filtraciones internas. En ese sentido, sostuvo que este tipo de roces pueden ocurrir dentro de un plantel profesional y que, normalmente, se resuelven puertas adentro.

Valverde también reconoció su frustración por no poder estar disponible para el próximo partido por indicación médica, pero remarcó que mantiene intacto su compromiso con el club. “El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno”, afirmó. valverde Valverde desmintió una pelea con una publicación en redes sociales. El comunicado oficial del Real Madrid El Real Madrid anunció este jueves la apertura de expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego de los incidentes registrados durante el entrenamiento del primer equipo. A través de un comunicado oficial, el club informó que inició los procedimientos internos correspondientes y que dará a conocer las resoluciones una vez concluidas las actuaciones.