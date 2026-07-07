Lionel Scaloni se mostró conmovido por el agónico triunfo: "No puedo hablar de la emoción" + Agregar ámbito en









Luego de sellar la clasificación entre los ocho mejores, el DT de la Selección experimentó una fuerte descarga emotiva que impidió el desarrollo normal de la entrevista pospartido.

Lionel Scaloni.

Tras el gran triunfo del conjunto argentino sobre Egipto por 3-2, el seleccionador Lionel Scaloni experimentó una fuerte carga emocional ante los periodistas que le impidió llevar a cabo la conferencia de prensa correspondiente al Mundial de 2026.

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"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", manifestó el director técnico con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, profundamente conmovido por la entrega del plantel para revertir el resultado adverso.

"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", manifestó Lionel Scaloni. Argentina vs. Egipto: los goles de la remontada en el Mundial 2026 El encuentro disputado en Dallas comenzó con un escenario totalmente desfavorable para el conjunto nacional. El elenco africano golpeó primero y logró ponerse en ventaja de manera prematura en los minutos iniciales del juego. Poco después, la Selección Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el marcador a través de un tiro penal, pero el arquero rival logró contener el remate de Lionel Messi. Con esa ventaja de uno a cero a favor de Egipto, ambos equipos se retiraron al descanso.

El inicio del segundo tiempo trajo aún más complicaciones. En primera instancia, el arbitro intervino de forma correcta para anular lo que hubiese sido el segundo tanto egipcio por una infracción previa. Sin embargo, la advertencia no bastó y, poco más tarde, el combinado africano logró estirar la diferencia de forma lícita, estableciendo un 2-0 que parecía sentenciar el destino del partido.

A pesar de la adversidad, la reacción del equipo de Scaloni no se hizo esperar. El camino de la remontada comenzó gracias a una aparición de Cristian Romero, quien convirtió el descuento para poner el partido 2-1. Con el envión anímico a su favor y solo unos minutos más tarde, Messi se tomó revancha de lo ocurrido en la primera mitad y anotó el gol del empate que encendió la ilusión argentina.

Cuando el tiempo reglamentario se cumplía y todo indicaba que la historia se estiraba al tiempo suplementario, llegó el desahogo definitivo. En el minuto noventa y uno, Enzo Fernández culminó la hazaña al marcar el 3-2 final. Con este épico triunfo, la Albiceleste revirtió un resultado adverso y aseguró de forma directa su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo.