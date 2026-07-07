Lionel Scaloni tras el triunfo agónico ante Egipto: "Estos jugadores no los van a dejar tirados" + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección Argentina no pudo contenerse tras el partido y rompió en llanto ante las cámaras. Luego, en conferencia de prensa destacó la garra de los jugadores para revertir un partido adverso.

Lionel Scaloni habló este martes en conferencia de prensa tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026. Tras conmoverse hasta las lágrimas en los minutos posteriores al final, el entrenador destacó la reacción de los jugadores para dar vuelta un partido adverso y sellar la clasificación a los cuartos. Argentina ya está entre los mejores ocho del mundo.

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"Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras que eligió el entrenador, con la voz quebrada y entre lágrimas en los ojos, para resumir el gran esfuerzo de los jugadores al dar vuelta el partido en el que estuvieron 0-2 abajo hasta los 80 minutos. Rápidamente se fue al vestuario para celebrar el triunfo. Media hora después, habló ante los medios respecto a lo que fue el encuentro.

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido con este equipo", dijo en un primer momento, al ser consultado sobre el lugar que ocupa este triunfo en su amplia trayectoria como entrenador del seleccionado nacional, y no dudó en asegurar que, pese a las adversidades, el equipo siempre dejará todo: "Estoy muy emocionado. La frase que dice que nunca este equipo va a dejar tirada a su gente, es literal".

El entrenador se refirió también a las situaciones creadas en el partido, que tuvo un penal fallado para Argentina, además del dominio de la pelota, pero en el que Egipto estuvo arriba durante 80 minutos. "Creo que siempre el partido estuvo de nuestro lado, tuvimos muchísimas situaciones", dijo y habló de las tensiones que se vivieron durante el encuentro: "Yo sufro igual que todos ustedes en el banco".

Respecto a Egipto, no dudó en asegurar que "es un muy buen equipo" pero aclaró: "Siento que siempre el partido fue nuestro. Ellos tuvieron dos o tres ráfagas", señaló sobre los goles de Ibrahim, en la primera etapa, y Ziko en el complemento.

El triunfo fue una nueva muestra de carácter del equipo más ganador de la historia de Argentina. Pese al sufrimiento, el entrenador habló sobre la emoción de estar sentado en el banco de la Selección. "Soy entrenador por esto, por las cosas que me toca revivir en el banco", dijo y agregó: "Lo hablo con mi cuerpo técnico, para todos los que hemos jugado al fútbol, volver a vivir estas emociones es increíble". Lionel Scaloni couldn’t speak to the press after the game because he was too emotional.



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