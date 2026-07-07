Enzo Fernández, tras el gol agónico y el triunfo: "Queremos ganar el Mundial nuevamente" + Agregar ámbito en









El volante de la Selección Argentina habló luego de anotar el gol de la épica remontada ante Egipto y lograr la clasificación a cuartos de final.

Enzo Fernández, tras el gol agónico y el triunfo: "Queremos ganar el Mundial nuevamente"

Enzo Fernández rompió el silencio luego de ser el autor del gol del triunfo histórico ante Egipto. El mediocampista argentino, aún en el campo de juego, aseguró: "Soy un privilegiado por poder vivir este momento".

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Consultado por su sentir ante un triunfo de esta magnitud, dijo "Le agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los argentinos que están acá y en Argentina. Es un pasito más".

"LE DOY GRACIAS A DIOS POR VIVIR ESTE MOMENTO. QUEREMOS GANARLO NUEVAMENTE."



Enzo Fernández post clasificación a 4TOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/5b0aOGnifH — ELNINE (@ElNineES) July 7, 2026 "Tengo unos compañeros de una calidad terrible. En esos últimos metros había que aprovecharlos", manifestó sobre las claves de la remontada.

Por último, dejó un fuerte mensaje: "Pasaron cuatro años de Qatar y vinimos a disfrutar otro más, pero vamos en busca de ganar otro Mundial".