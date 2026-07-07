Mundial 2026: una ola de despidos, renuncias y salidas acordadas previamente de técnicos

Con la partida del español Roberto Martínez de la dirección técnica de Portugal, ya son 14 los entrenadores, de las 48 selecciones participantes, que dejan su cargo una vez finalizada la Copa del Mundo.

Los argentinos Sebastián Beccacece, de Ecuador, y Marcelo Bielsa, de Uruguay, dos de los 14 técnicos que dejaron sus puestos.

Al mejor estilo del fútbol argentino, el Mundial 2026, también se ha convertido en una verdadera trituradora de directores técnicos.

Hasta la fecha ya se registraron 14 salidas de entrenadores , sumando tanto renuncias como despidos y acuerdos mutuos de finalización de ciclo tras la eliminación o finalización del torneo.

El último de ellos fue el español Roberto Martínez, quien anunció su salida de Portugal tras caer frente a España en los octavos de final.

La lista de entrenadores que no continuarán comenzó con Sabri Lamouchi, quien fue destituido cuando su equipo todavía seguía en competencia, tras la derrota de Túnez, 5-1 frente a Suecia , en el primer partido. Sin embargo, las cosas fueron igual de mal con su sucesor, Hervé Renard, el entrenador francés que había dado la sorpresa en el Mundial de Qatar al vencer a la Selección Argentna que, posteriormente, se coronó campeona del mundo.

Sin embargo, el técnico francés duró apenas dos partidos en su cargo, tras las derrotas 0-4 contra Japón, 1-3 contra los Países Bajos, que significó la eliminación de Tunez en la fase de grupos sin un solo punto. Renard puso fin a su mandato en apenas 18 días de trabajo.

"Fue un honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable", escribió en Instagram en su despedida.

Sabri Lamouchi y Hervé Renard no fueron los únicos que dejaron su trabajo, también para Ronald Koeman, la eliminación de Países Bajos en dieciseisavos de final contra Marruecos significó fue su último partido como seleccionador nacional.

Horas después de su renuncia posteó en su cuenta de Instagram: "Todos soñábamos con un Mundial donde haríamos historia. No sucedió. Nadie está más decepcionado que yo".

Más dramática fue la salida de Hong Myung-bo de Corea del Sur (sucedió a Jürgen Klinsmann como seleccionador nacional en 2024), quien incluso recibió una amenaza de muerte tras la temprana eliminación del equipo en la fase de grupos.

La indignación pública probablemente se deba también a los informes que apuntan a que el nombramiento del técnico de 57 años como seleccionador nacional se vio facilitado por el nepotismo. El lunes 6 de julio, el presidente de la federación, Chung Mong-gyu, también renunció, luego de permanecer en su cargo durante 13 años y 5 meses.

El entrenador Carlos Queiroz, tras terminar su participación al frente de Ghana en los 16avos de final, anunció su renuncia. El técnico de 73 años había asumido el cargo en abril, sucediendo a Otto Addo, tras una derrota en un amistoso contra Alemania. Esto le permitió llevar a su equipo a otro Mundial, el quinto consecutivo como entrenador.

Salidas con desacuerdos

Hubo dos técnicos que no estuvieron de acuerdo con abandonar sus cargos. El entrenador de República Checa. Miroslav Koubek inmediatamente después de la eliminación en la fase de grupos del Mundial, expresó: "Tengo contrato y nunca me rindo. Ni siquiera lo estoy considerando". Cuatro días después, el entrenador de 74 años anunció su dimisión. Culpó a la prensa nacional del desastre. "La campaña mediática, basada en una serie de medias verdades y falsedades en mi contra, también contribuyó a mi decisión", se quejó Koubek”.

Julian Nagelsmann también se negó inicialmente a dimitir inmediatamente después de la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay. "Estoy preparado si eso es lo que quieren. Y si no lo quieren, deben decirlo." Los directivos de la federación alemana le tomaron la palabra y se lo comunicaron a Nagelsmann poco después. Cuatro días después de la derrota contra Paraguay, el técnico de 38 años renunció. Se espera que su sucesor sea Jürgen Klopp. Sin embargo, las negociaciones aún están pendientes.

Salidas con un poco de gloria

El argentino Sebastián Beccacece lo aceptó con dignidad sus saldia de la selección ecuatoriana. "Los resultados hablan por sí solos, y hoy tengo que despedirme de una hermosa y maravillosa familia", dijo el entrenador tras la derrota por 2-0 en dieciseisavos de final contra México. Afirmó que deja su cargo con "gran gratitud, gran serenidad y paz interior, porque lo dimos todo". Y, al fin y al cabo, vencieron a Alemania por 2-1. Un final apropiado para su etapa en Ecuador tras meses de críticas en parte desbordadas.

Bajo la dirección de Steve Clarke, Escocia se clasificó para un Mundial por primera vez en 28 años. Sin embargo, la participación en el Mundial no fue buena, ya que fue eliminada en la fase de grupos a pesar de la pasión de sus aficionados. Clarke, de 62 años, agradeció a sus jugadores en una carta abierta. "Se merecen todos los elogios y el reconocimiento que reciben, y ha sido un gran honor ser su entrenador".

En la selección de Jordania, el marroquí Jamal Sellami se ha ganado un lugar en la historia del fútbol jordano: llevó al país a un Mundial por primera vez. Tras una fase de grupos sin puntos, regresaron rápidamente a su país. El domingo, los directivos le rescindieron el contrato del entrenador, quien, sin embargo, sigue siendo "un hijo predilecto" de Jordania, como destacó el presidente de la federación, el príncipe Ali bin Al Hussein.

Roberto Martínez, Hong Myung-bo, Marcelo Bielsa, Sebastián Beccacece, Julian Nagelsmann, Didier Deschamps y Ronald Koeman, son siete de los catorce técnicos que dejan su puesto. @cHAT GPT

Hubo salidas preacordadas

Los técnicos de Uruguay, México y Francia -esta última continúa en el Mundial, ya habían acordado su salida previa al inicio del Mundial.

Marcelo Bielsa había anunciado que dejaría de ser el seleccionador de Uruguay tras el Mundial. El capítulo terminó sin victorias en la fase de grupos y con una memorable rueda de prensa de 100 minutos. "De lo que estoy absolutamente convencido es de que a nadie le importa lo que sé", resumió el técnico de 70 años la situación.

En México, tras la dramática derrota por 2-3 en octavos de final contra Inglaterra, Javier Aguirre confirmó -como estaba previsto- el fin de su tercera etapa como seleccionador de México. El puesto de entrenador pasará ahora, como estaba previsto, a Rafael Márquez. El legendario exjugador del Barcelona, de 47 años, ya formaba parte del cuerpo técnico de Aguirre desde hacía dos años.

Por su parte, Didier Deschamps, con o sin el trofeo de la Copa del Mundo, concluirá su etapa como seleccionador de Francia tras 14 años al frente de la selección gala. Zinédine Zidane, su compañero en el equipo campeón del mundo en 1998, está listo para asumir el relevo.

La última “victima” mundialista

El último entrenador que dejó su puesto fue el español Roberto Martínez, quien anunció su salida de Portugal tras caer ayer frente a España en los octavos de final por 1 a 0.

“Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante tres años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que Pedro Proenca, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, pueda elegir otro. Le agradezco porque me dio todas las condiciones”, dijo.

Así, a menos de dos semanas de la finalización de esta Copa del Mundo, 14 de las 48 selecciones deberán buscar nuevos entrenadores para encarar una nueva etapa con vistas al Mundial 2030. Por lo menos, hasta ahora.