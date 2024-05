Lo quiere el Real Madrid: un jugador de la Selección Argentina podría irse de la Premier League

Además, tienen en cuenta que para junio de este año los contratos de Toni Kross y Luka Modric finalizan y no hay información sobre si renovarán o no, por lo que estarían planeando la llegada de jugadores para reforzar el plantel. Por su parte, desde el Liverpool confirmaron que se han comunicado con el club, pero que aún no ha llegado ninguna oferta por el argentino.