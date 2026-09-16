Se confirmó la sede dónde jugarán Boca y Racing por la Copa Argentina

Mientras aún se espera por el fallo definitivo por el reclamo de Vélez, la AFA confirmó que los cuartos de final entre Boca y Racing ya tiene fecha y sede definidas.

Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido que se disputaría en el estadio Gigante de Arroyito , propiedad de Rosario Central.

El encuentro está pautado para disputarse el domingo 27 de septiembre , en plena fecha FIFA , con un horario estimado de las 17:00.

En un partido fundamental para la temporada de ambos, con la posibilidad de ponerse a dos partidos de clasificar a la próxima Copa Libertadores , el ganador se enfrentará a Banfield por un lugar en la final de la copa nacional.

Tras los rumores que habían vinculado el encuentro con la provincia de Salta, el Gigante de Arroyito pica en punta para alojar el cotejo en el que se medirán Boca y Racing.

El mismo tendrá lugar durante la próxima fecha FIFA , que se extenderá entre el lunes 21 de septiembre y el martes 6 de octubre, y enfrentará a dos instituciones en contextos deportivos completamente diferentes.

Por su lado, Boca se encuentra en la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, tras vencer por 2-1 a San Pablo de Brasil en el global, además de ubicarse en el quinto puesto de su zona en el Torneo Clausura 2026, con 14 puntos y a cinco unidades de la punta en un semestre marcado por la triple competencia.

Desde la llegada del entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, el club encontró estabilidad desde los resultados, con un director técnico que le ha devuelto la confianza a jugadores que la necesitaban, como los mediocampistas Alan Velasco y Tomás Belmonte, mientras que apoyó a juveniles como Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Matías Satas y Leonel Flores, entre otros.

Además, en su camino a los cuartos de final, el conjunto que hace de local en la Bombonera superó por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en la primera ronda, para luego superar a Sarmiento por el mismo resultado y dejar en el camino a Vélez por 4-3 en la tanda de penales, tras igualar sin goles en tiempo reglamentario en un partido marcado por la polémica, ya que Boca superó el límite de jugadores extranjeros en la planilla.

Por otra parte, la actualidad de la "Academia" es cruda: con solo tres triunfos en el semestre, dos de ellos en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia y Belgrano, el entrenador Juan Pablo Vojvoda camina sobre la cornisa y ya mantuvo una reunión con la dirigencia de Racing para determinar su continuidad.

Con un plantel que perdió el respaldo de la gente y se acostumbró a jugar entre silbidos en cada partido de local, Racing se juega un partido fundamental ante Boca de cara a la próxima Libertadores debido a su complicada posición en la tabla anual, en la que apenas alcanza los 26 puntos y se ubica en el 24° lugar.