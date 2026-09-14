La formación de Arruabarrena para viajar a Brasil: los cambios que tendrá Boca + Agregar ámbito en









El entrenador de Boca hará cambios para visitar este martes a San Pablo, en Brasil, para buscar la semifinal de la Copa Sudamericana.

La formación de Arruabarrena para viajar a Brasil: los cambios que tendrá Boca

El "Xeneize" tiene un duro partido por delante este martes en Brasil. No obstante, jugará con la tranquilidad de ir ganando por el resultado favorable que obtuvo en la Bombonera, para mantener la diferencia de un gol como visitante para cerrar la llave.

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Boca viene de ganar el viernes con un equipo alternativo contra Central Córdoba de Santiago del Estero, como local, por el Torneo Clausura.

De cara al partido ante San Pablo, la base del equipo será la misma que ganó 1-0 la semana pasada. Habrá un cambio en función de un lesionado que ya está disponible para regresar: Milton Delgado.

El volante se recuperó de la distensión muscular que lo marginó de los últimos tres partidos y ya está a disposición de Arruabarrena. Delgado reemplazará a Tomás Belmonte y volverá a integrar el tridente del mediocampo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

Por otro lado, Álvaro Montero también está disponible, luego de perderse el 3-1 con Central Córdoba por un viaje de urgencia a Colombia a raíz de un problema familiar.

Boca viaja este lunes por la tarde a Brasil para enfrentar al equipo de Dorival Júnior en busca de las semifinales de la Copa Sudamericana. En la delantera, pelean por un lugar Leonel Flores y Sebastián Villa, pero el joven de las inferiores sería el elegido. La formación de Boca vs. San Pablo Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.