La AFA postergó el fallo de Boca vs Vélez por la "formación indebida": ¿qué pasará? + Agregar ámbito en









Cuando todos esperaban que este jueves dieran el veredicto final sobre la denuncia de Vélez a Boca, la AFA postergó el fallo hasta nuevo aviso. Crecen las chances de que el "Xeneize" sólo sea multado económicamente.

La AFA postergó el fallo de Boca vs Vélez por la "formación indebida": ¿qué pasará?

Luego de 15 días del partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina que terminó en gran polémica por la falta reglamentaria que realizó el "Xeneize", habrá que seguir esperando para conocer el veredicto de la AFA.

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En principio, se había anunciado que iba a darse a conocer este jueves 17. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina lo postergó para esperar el descargo formal que debe presentar Boca al respecto.

De esta manera, el fallo quedará muy pegado al encuentro por los cuartos de final, que tendrá como rival a Racing, el 27 de septiembre.

La denuncia de Vélez fue porque Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro disputado el 2 de septiembre. Según el reglamento de los torneos de AFA, existe un límite de cinco, por lo que el "Fortín" entiende que su rival incurrió en una "alineación indebida". Por tal motivo, reclama los puntos y que le den el partido por ganado.

Los jugadores extranjeros que firmaron planilla para Boca fueron: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

El único que no ingresó al campo de juego fue el último mencionado, por lo que Boca responde que no realizó ventaja deportiva, y sólo se trató de un "error administrativo". Cómo sería el fallo de la AFA en Boca vs Vélez En cuestión, con el correr de los días Boca gana fuerza para el fallo final, que sólo sería una sanción económica y no deportiva. De esta manera, la AFA aceptará la falta a su reglamento y dejará al "Xeneize" en la competencia.