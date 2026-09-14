Del histórico pase al Barcelona a la Copa Sudamericana: Coutinho es nuevo jugador del Santos y se puede cruzar con Boca

El extremo brasileño concretó su llegada al Peixe, en donde jugará con Neymar Júnior, su amigo de la infancia, en busca del título internacional.

Philippe Coutinho fue presentado como nuevo fichaje del Santos, durante este lunes por la tarde, y despertó la ilusión de todos los hinchas al volver a juntarse con Neymar , quien según él, tuvo un gran peso para que fiche por el Peixe con el objetivo de ganar la Copa Sudamericana .

De acuerdo con el comunicado del equipo brasileño, el extremo firmó su vínculo hasta fin de año : “Con reconocida calidad técnica y visión de juego, además de una carrera ganadora en Europa y en la selección brasileña, el mediocampista llega al 'Peixe' con un contrato válido hasta finales de 2026 ”, subió el club en sus redes sociales.

Pese a la felicidad de la mayoría de los hinchas del Santos, este fichaje generó un sin fin de controversias en el pueblo brasilero debido a que Coutinho estuvo jugando a principios de año con el Vasco Da Gama, pero rompió su contrato porque “ debía priorizar su salud mental ”. Ante esto, el jugador de 34 años se quedó libre hasta ahora y vestirá por primera vez la camiseta del Alvinegro en busca de quedarse con un título internacional.

PHILIPPE COUTINHO É DO SANTOS! O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Philippe Coutinho para a sequência da temporada. Com reconhecida qualidade técnica e visão de jogo, além de carreira vencedora na Europa e na Seleção Brasileira, o meia chega ao Peixe com… pic.twitter.com/Jd77ZjiH8G

Además, en la conferencia que brindó este lunes, el exBarcelona fue consultado por cómo lo convenció Neymar para que vuelva a jugar: “ Neymar sin duda jugó un papel importante en mi vida . Un jugador que no necesita presentación, un amigo desde la infancia . Fue la primera persona del mundo del fútbol que me escribió cuando dejé el Vasco. Me escribió al día siguiente. Le dije que sería un placer jugar con él, pero que en ese momento no era posible, no me encontraba bien. Y pasó el tiempo. Hace dos semanas, me envió otro mensaje, y lo reconsideré ”, confesó.

Con la contratación de Coutinho, el Santos ya cerró a cinco fichajes de alto vuelo para encarar las últimas fases de la Copa Sudamericana y sueña con llevarse el título a casa por primera vez. Las incorporaciones previas fueron Arthur Melo, Rodinei, Lima y Everton Cebolinha.

Neymar y Coutinho de chicos; Neymar y Paredes en el PSG: el duelo de los amigos.

Por otro lado, un posible enfrentamiento entre el Peixe y Boca solo se podría dar en el final de la competición para asegurar al campeón. En un hipotético caso de que el partido se de, podría pasar a la historia por tener el nivel de un último encuentro de Copa Libertadores, con muchos focos en él.

En primera instancia, los de Neymar y compañía jugarán este miércoles la vuelta de la serie contra Atlético Mineiro. La ida, de local, la ganaron por 2 a 0 con goles del uruguayo Christian Oliva y William Arao. El Xeneize, por su parte, tendrá que enfrentarse al San Pablo en el Morumbi y solo tienen un gol de ventaja que consiguieron en La Bombonera.

El pase de récord de Coutinho

Por otra parte, Philippe Coutinho tiene uno de los récords más inusuales en el mundo del fútbol: es el octavo jugador más caro de la historia. En 2018 fue comprado por el Barcelona por unos €135 millones desde el Liverpool, en reemplazo, justamente, de su compañero Neymar, quien fue transferido al París Saint-Germain por €222 millones.

Coutinho, el Barcelona y uno de los fichajes más decepcionantes de la historia.

A pesar de las cifras, Coutinho no pudo demostrar su potencial en el conjunto culé y tan solo un año y medio después se fue a préstamo al Bayern Munich. Luego, el Aston Villa lo compró por €20 millones en junio de 2022 y tuvo pasos a préstamo por el Al-Duhail de Qatar y por el Vasco Da Gama, en donde finalmente volvió tras quedar libre en Inglaterra.