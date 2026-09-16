Las reacciones en las redes sociales al polémico offside del VAR que favoreció a Boca + Agregar ámbito en









La clasificación de Boca a la semifinal de la Copa Sudamericana estuvo envuelta de discusión por un increíble fallo del VAR, que le anuló un gol a San Pablo por un offside milimétrico.

Las reacciones en las redes sociales al polémico offside del VAR que favoreció a Boca

Boca consiguió la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana en Brasil, luego de empatar 1-1 ante San Pablo en los 90 minutos. En la misma línea de lo que viene siendo el Torneo Clausura, el resultado estuvo envuelto en una gran polémica a favor del equipo "Xeneize". Esta vez, el VAR lo favoreció anulando un gol del conjunto brasileño por milímetros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jugada desató la furia de todo San Pablo fue cuando Ryan Francisco marcaba el empate parcial del conjunto local ante el "Xeneize". Pero el tanto finalmente fue invalidado por una presunta posición adelantada, trazada con unas líneas que no convencieron a nadie.

Antes del minuto 70, el jugador Ryan Francisco apareció por el medio del área para definir al gol, pero el juez de línea inmediatamente marcó una posición adelantada en esa jugada. Todo terminó en manos de los integrantes del VAR, que trazaron las líneas y ratificaron un offside milimétrico.

Esta acción lógicamente generó un gran revuelo en las redes sociales, donde usuarios y periodistas criticaron al árbitro y al VAR por favorecer al conjunto boquense. Incluso, comenzó a circular un video donde Ricardo Caruso Lombardi tuvo una premonición sobre la "ayuda" que recibiría Boca por una terna arbitral de Uruguay, incluso antes de saberlo.