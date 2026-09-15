Boca visita a San Pablo en busca de la semifinal de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









Boca visitará este martes al San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

Boca visita a San Pablo en busca de la semifinal de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

Boca llega a este encuentro tras el valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida, disputado en la Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

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De esta manera, el "Xeneize" dio un gran paso en la búsqueda de su primera clasificación a las semifinales de esta competencia desde la edición de 2014.

En lo que respecta al campeonato local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena golearon 3-1 con un equipo alternativo a Central Córdoba de Santiago del Estero y se metieron en la pelea en la tabla anual, que a fin de año le entrega el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.

San Pablo, por su parte, no solo cayó en la ida contra Boca, sino que en el Brasileirao perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras y cayó a la undécima posición.

A qué hora juegan San Pablo vs Boca Hora: 21:30.

Por dónde ver San Pablo vs Boca TV: DSports Formaciones San Pablo: el director técnico todavía no dio detalles sobre la posible formación titular. DT: Dorival Júnior. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena. Estadio: Morumbí Árbitro: Gustavo Tejera (Uru) VAR: Leodán González (Uru)