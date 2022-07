Tras rechazar a River, Luís Suárez avisó que tiene nuevo equipo

"Era inevitable rechazar esta oportunidad de volver a jugar en Nacional, con el que alcanzamos un acuerdo y en las próximas horas ultimaremos los detalles", afirmó el ex Liverpool, Barcelona y Atlético Madrid, entre otros.

"Espero disfrutar de esta nueva etapa y verlos en los próximos días", completó el delantero al agradecer "la enorme cantidad de muestras de afecto recibidas en los últimos días hacía mí y hacia mi familia".

"Fue algo impresionante que me emocionó mucho, me tocó el corazón y pesó a la hora de adoptar esta decisión de regresar", reconoció Suárez, quien firmaría contrato con Nacional por seis meses, según se informa.

El máximo goleador histórico en las Eliminatorias sudamericanas (con 29 gracias al gol que le marcó a Chile en la última fecha y le permitió superar por uno al argentino Lionel Messi, su amigo y ex compañero en Barcelona), podría pasar luego a Los Angeles FC de la Major League Soccer estadounidense.

Las muestras de afecto a las que refiere y que inclinaron la balanza en favor de Nacional apuntan a lo ocurrido el jueves en un partido que el "Bolso" disputó frente a Cerrito ante unos 15 mil fanáticos que lucían una máscara con su rostro expresando así su deseo de volverlo a ver en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Suárez se sumaría al plantel que disputa la Copa Sudamericana (chocará con Atlético Gioianiense en cuartos) y con el que en sus inicios celebró dos títulos en el fútbol uruguayo y convirtió 12 goles en 48 partidos antes de pasar al fútbol holandés.

Los fanáticos de Nacional, al que prometía regresar hace casi una década ("porque me dio la oportunidad de jugar en primer y me ayudó económicamente", decía) habían lanzado también una campaña en las redes para "repatriarlo" que se convirtió en tendencia no sólo en su país, sino a nivel mundial bajo el hashtag #SuarezANacional.

En el club de sus amores, el "Pistolero" se preparará para disputar la que será su cuarta Copa del Mundo, tras haber jugado con la "Celeste" los Mundiales de Sudáfrica 2010 (Uruguay fue cuarto), Brasil 2014 (aquel del recordado mordisco al italiano Giorgio Chiellini) y Rusia 2018, de los que su selección se despidió en octavos y en cuartos de final, en cada caso.

Campeón de la Copa América en 2011 disputada en Argentina, Suárez optó ahora por regresar a sus orígenes y los fanáticos de Nacional festejan, como no pudieron hacerlo los de River, que sonaba como posible destino hasta que se despidió de la Copa Libertadores en octavos de final.