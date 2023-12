Manchester City viene con todo por la joya de River

El juvenil de River Claudio "Diablito" Echeverri , quien quedó en el centro de los cuestionamientos por revelar que no pensaba renovar su contrato tras consagrarse en el Trofeo de Campeones, se encuentra en el radar del Manchester City de Inglaterra.

De esta manera, Manchester City se sumó a Chelsea y a Barcelona, otros dos clubes que ya mostraron su interés por el "Diablito" en pleno intento del "Millonario" por renovar el vínculo del joven jugador de 17 años.

"No voy a renovar, pero me quedaré un año o seis meses más. Mi representante habló con el presidente. Se dijeron muchas cosas de que no le atendía las llamadas, pero siempre estuvieron en contacto", expresó Echeverri apenas finalizado el partido con Rosario Central en el que River se coronó campeón del Trofeo de Campeones.

Sus dichos despertaron fuertes críticas de los hinchas, lo que motivó a que el entorno del "Diablito" saliera a bajarle el tono a sus declaraciones y lo defendiera a capa y espada por su juventud.

Incluso Jorge Brito, presidente del club, se manifestó al respecto: "Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que dijo. Quizá no era lo que había querido decir. Hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador y muy querido en el plantel. Tal vez fue la euforia del triunfo y no es tan así. Me quedo con lo que aclaró él, que nunca tuvimos problema con su representante. Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato", señaló.

Los elogios de Xavi

Barcelona estaría dispuesto a comprar a Claudio Echeverri este verano, o a mediados de 2024, en una cifra que inclusive supera los 20 millones de dólares cláusula de rescisión.

El juvenil que cumplirá 18 años el próximo 2 de enero es la gran joya de las divisiones inferiores de River y los hinchas quieren verlo jugar en Primera hace mucho tiempo. Sin embargo, podría irse del club sin haber sido titular ni un solo partido.

Xavi Hernandez, entrenador del Barcelona, sorprendió al mundo del fútbol llenando de elogios al "Diablito" Echeverri en las últimas horas. "Sí que lo conozco. Echeverri es un talento, más allá de los tres goles que marcó el día de Brasil (por los cuartos de final del Mundial Sub 17), es un futbolista diferencial", aseguró el DT catalán.

Echeverri festejando uno de los tres goles que le metió a Brasil en el Mundial Sub-17.

No obstante, Xavi no se quiso hacer cargo de los rumores de una compra del juvenil y tiró: "Eso ya es del área del scouting del club, que está en ello”, adelantó. De esta manera, el entrenador confirmó el seguimiento e interés del Barcelona en Echeverri.

Lo curioso es que hasta el día de hoy el crack de 17 años solo sumó minutos en cinco encuentros en la Primera de River, el último ante Rosario Central por las semifinales de la Copa de la Liga. ¿Será un talento desperdiciado para el "Millonario"?