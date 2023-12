Tras la victoria ante Rosario Central que le dio el Trofeo de Campeones a los de Núñez, el mediocampista adelantó que "no voy a renovar". ¿A qué club irá?

El mediocampista Claudio Echeverri , quien jugó su primer partido como titular en River, confirmó que no renovará su contrato, pero se quedará en el club "por unos meses más".

"No voy a renovar, creo que me quedo acá en River y después se verá mi futuro, pero seis meses o un añito más me quedo", aseguró el juvenil, de 17 años, tras la victoria ante Rosario Central que le dio el Trofeo de Campeones a los de Núñez.